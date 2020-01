1 minuto (tempo di lettura)

Oggi, le agenzie, o i siti, di viaggi, come anche le località turistiche, non sanno più cosa inventarsi pur di attirare, annualmente, quanti più visitatori possibili. E se, di concerto, le strutture ricettive delle zone in questione possiedono pure attrazioni imperdibili, il cocktail diventa alquanto irresistibile. Questo è proprio il caso di Finlandia e Norvegia, tipiche per quel fenomeno che, credo, un po’ tutti desidereremmo vedere, almeno una volta, nella vita: l’aurora boreale. Determinata da un disturbo alla magnetosfera a causa del vento polare, quando le particelle cariche del sole battono gli atomi dell’atmosfera terrestre, esse provocano lo spostamento degli elettroni verso uno stato di energia maggiore. Nel momento in cui, però, questi ultimi ritornano al loro stato originale, ecco rilasciato un fascio di luce che, in automatico, dona vita all’aurora.







Secondo quanto riporta elosapeviche.com, è possibile usufruire di questo meraviglioso spettacolo attraverso una stanza d’albergo. Come? Proprio per mezzo di una cupola di vetro. Fantascientifico, forse, ma la proposta turistica delle regioni le quali offrono, quotidianamente, siffatti spettacoli naturali, riguarda i cosiddetti igloo, che tutti conosciamo poiché dimora degli eschimesi al Polo Nord, eppure, attualmente, diventati, in Finlandia, camere d’albergo simili a questa tipologia di residenza.





Situati in riva al lago Ranuanjärvi, questi igloo – definiti “della volpe artica” – propongono anche molte altre attrattive, come i safari sulla neve da svolgersi con motoslitte, husky o addirittura con le renne. E nei mesi più caldi, visitare la foresta di Rauan in bicicletta, o andare, persino, in canoa sul lago. In ogni caso, le camere adibite al pernottamento sono dotate di cucina, sauna privata, bagno e camera da letto, alla stregua, quindi, di un classico hotel. Il tutto, ad ogni modo, corredato della favolosa cupola su detta, e il cui scenario è sempre, e solo, quello della tanto agognata aurora boreale.

Che aspetti, quindi? Sbrigati a prenotare! Ma non perché l’aurora potrebbe dissolversi definitivamente da un momento all’altro, bensì, per accaparrarti l’igloo di turno. Vanno proprio a ruba!

Anastasia Gambera

