L‘essere umano mente su svariati argomenti. Mente a se stesso, agli altri e sugli altri. I motivi possono essere i più diversi. Nella vita è capitato a tutti di dire qualche bugia per piacere, per piacersi, per paura di non essere compresi. E’ capitato che si mentisse sui libri che si dice di aver letto .. ma che in realtà non è così, quali sono ?







Ai lettori, che tramite i dati Istat sappiamo che sono pochi, abbiamo chiesto quando e perché mentono. Da quello che la nostra ricerca ha prodotto si nota come si mente soprattutto in due casi specifici.

Nel Primo caso, quando i lettori parlano con altri lettori, probabilmente di libri, si tende a mentire. O meglio, ad annuire con lo sguardo perso mentre nel proprio cervello passano quelle frasi del tipo:”Di cosa diavolo sta parlando ?!” e alla domanda “L’hai letto ? Ti è piaciuto ?” si risponde automaticamente si. Insomma, si mente per paura di non sentirsi all’altezza con l’interlocutore.

Nel Secondo caso, quando i lettori parlano con qualcuno che non legge, si tende ad ingrandire la storia. “Ho letto questo, quest’altro, ma mi è piaciuto di più quel’altro”. Per fare bella figura ? Per impressionare ? Probabilmente entrambe.





Abbiamo chiesto quali sono i libri che si dice di aver letto:

Dante Alighieri: Divina Commedia. Jane Austen: Orgoglio e Pregiudizio. Primo Levi: Se questo è un uomo. Lev Tolstoj: Guerra e pace. Lev Tolstoj: Anna Karenina. Emily Brontë: Cime tempestose. William Shakespeare: Romeo e Giulietta. Fëdor Dostoevskij: Delitto e castigo. Oscar Wilde: Il Ritratto di Dorian Gray. George Orwell: 1984. JD Salinger: Il giovane Holden. F. Scott Fitzgerald: Il Grande Gatsby. Charles Dickens: Oliver Twist. Anne Frank: Diario. JK Rowling: Harry Potter.

La cosa che si nota guardando la lista è che, diventati Bestseller, questi libri hanno tutti una produzione cinematografica, o comunque, per un motivo o per un altro, dei capitoli sono stati studiati a scuola, ma questo basta per dire di averli letti ? Basta per averli capiti ? Per averli apprezzati realmente ?

