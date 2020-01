1 minuto (tempo di lettura)

Il Benevento capolista è bloccato in casa sull’1-1 dal Pisa, vittoria del ChievoVerona col Perugia, colpaccio del Crotone nel derby esterno col Cosenza. In coda, vince e si rilancia il Trapani, mentre termina sul nulla di fatto lo scontro diretto Cremonese-Venezia.









I sanniti sono comunque lanciati verso la Serie A, mentre alle loro spalle è gran bagarre

La notizia ha quasi dell’incredibile: dopo ben sette vittorie di fila, il Benevento capolista del campionato cadetto viene bloccato in casa dall’ostico Pisa, che riesce a tornare in Toscana con un 1-1 tutto sommato meritato, che gli consente di restare nel “limbo” di classifica tra la zona play-out (distante due punti) e quella play-off (tre).

Nonostante il mancato successo, i beneventani continuano la loro marcia verso la Serie A, stazionando in prima posizione con ben dodici punti di vantaggio sul Pordenone (secondo) e tredici sul Crotone (terzo): salendo in massima divisione le prime due classificate, si può affermare che il Benevento abbia ormai un piede nell’Olimpo del calcio nostrano.

Dietro alla capolista, invece, c’è gran bagarre, col Pordenone che, pur tornando con un buon pareggio per 2-2 dalla trasferta col temibile Frosinone, vede assottigliarsi a una sola lunghezza il margine sulla terza piazza, ora appannaggio del Crotone, vittorioso per 1-0 nel derby esterno col Cosenza (decide una rete di Junior Messias al 12′).





La corsa per l’accesso ai play-off vede la Virtus Entella strappare un insperato punto sul campo del fanalino di coda Livorno: sotto per 0-3 al 42′, i liguri riagguantano il pari al all’89’, salvo poi incassare la quarta rete labronica al 91′ e acciuffare il definitivo pareggio al 96′, per un 4-4 “d’altri tempi”.

Sempre nella parte nobile della graduatoria, ottimo pareggio esterno, 1-1, del Cittadella con lo Spezia e bel successo casalingo 2-0 del ChievoVerona sul Perugia, mentre è degna di segnalazione l’impresa della Salernitana, che espugna Pescara per 2-1, grazie alla doppietta di Milan Djuric.

Nelle “sabbie mobili” della bassa classifica, continua a soffrire l’Empoli, sconfitto per 1-0 in Campania da una Juve Stabia che comincia a fare un pensierino ai play-off, mentre lo scontro diretto “della paura” Cremonese-Venezia termina con uno 0-0 che soddisfa maggiormente gli arancio-nero-verdi lagunari.

Colpaccio, infine, del Trapani, che piegando per 3-1 l’Ascoli si porta a quota 18 punti, a tre sole lunghezze dai play-out: a meno di clamorosi colpi di scena, la lotta per la salvezza vedrà in lizza un cospicuo gruppo di compagini, col solo Livorno (mestamente ultimo a quota 13 punti) che pare ormai condannato al mesto ritorno in terza divisione.

Di seguito la classifica del campionato cadetto: Benevento punti 47; Pordenone 35; Crotone 34; Virtus Entella e Cittadella 30; ChievoVerona e Salernitana 29; Frosinone 28; Ascoli, Perugia e Juve Stabia 27; Pescara 26; Spezia e Pisa 25; Venezia ed Empoli 23; Cremonese 22; Cosenza 20; Trapani 18; Livorno 13.

Spezia e Cremonese hanno disputato una partita in meno.

Giuseppe Livraghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.