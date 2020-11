3 minuti (tempo di lettura)

Archiviata ormai un’altra settimana di impegni europei, che ha visto tutte le più importanti squadre del campionato italiano battersi nei rispettivi incontri di Champions League ed Europa League, è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A. Si tratterà di un turno particolarmente importante che vedrà, tra gli altri, alcuni match fondamentali per il proseguo di questo campionato. L’incontro più interessante sarà sicuramente quello che andrà in scena al San Paolo di Napoli, dove i padroni di casa tenteranno di ricordare al meglio la scomparsa dell’indimenticabile Diego Armando Maradona contro l’ottima Roma di Fonseca.







Gli anticipi del sabato

Questa 9° giornata di Serie A avrà inizio domani pomeriggio alle ore 15 quando, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, la rivelazione Sassuolo di De Zerbi ospiterà l’Inter di Antonio Conte. Momento molto delicato per i nerazzurri, reduci da una deludentissima sconfitta casalinga contro il Real Madrid che, di fatto, ne ha ridimensionato le speranze di passaggio della fase a gironi di Champions League. Contro il Sassuolo, che rischia di dover fare a meno sia di Caputo che di Berardi, mister Conte avrà a disposizione il recuperato Brozovic, schierabile regolarmente sulla mediana con Vidal e Barella. In avanti i nerazzurri dovrebbero riconfermare il tandem d’attacco composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto ad essere inserito a partita in corso.

Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà allo stadio “Ciro Vigorito“, dove l’ottimo Benevento allenato da Pippo Inzaghi ospiterà i campioni in carica della Juventus. Emergenza difesa per gli uomini di Pirlo che, oltre agli infortunati Chiellini e Demiral, rischiano di dover fare a meno ancora una volta di Leonardo Bonucci. In caso di forfait di quest’ultimo, potrebbe essere ancora Danilo a far coppia con l’ormai recuperato De Ligt. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Kulusevski dovrebbe essere confermato per il ruolo di trequartista a supporto di Dybala e Alvaro Morata. Non convocato, invece, Cristiano Ronaldo, che verrà presumibilmente tenuto a riposo in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Champions League e Serie A.

Gli incontri del sabato termineranno alle ore 20:45 quando l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla storica impresa di “Anfield“, se la vedrà con il Verona di Juric, in un match tutt’altro che scontato. Brutte notizie per mister Gasperini, che rischia di dover fare a meno degli acciaccati Pasalic e Gosens (al suo posto ballottaggio tra Mojica e Ruggeri). Sulla trequarti, vista ancora l’assenza di Malinovski, saranno probabilmente ancora Gomez e Ilicic gli indiziati per una maglia da titolari, anche se resta viva la candidatura di Luis Muriel. In avanti confermatissimo Duvan Zapata, che dovrebbe ancora una volta vincere il ballottaggio con Lammers.

La domenica di Serie A

Il primo match in programma per quanto riguarda gli impegni domenicali sarà quello che vedrà di fronte la Lazio di Simone Inzaghi e l’Udinese di Gotti. Dopo la splendida vittoria europea contro lo Zenit, i biancocelesti vogliono continuare a vincere anche in Serie A. Buone notizie per Inzaghi, che per questo match dovrebbe recuperare sia Luiz Felipe che Milinkovic-Savic, risultati entrambi negativi agli ultimi tamponi effettuati. Per il resto la formazione dovrebbe essere la solita che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane, con Luis Alberto pronto ad agire come mezz’ala, e con i soliti Correa e Immobile a completare il reparto offensivo.

Alle ore 15, invece, l’attenzione sarà rivolta alle due partite che si disputeranno in contemporanea: da un lato, il Bologna di Mihajlovic ospiterà il fanalino di coda Crotone, ancora a caccia della prima vittoria in stagione; dall’altro, la capolista Milan se la dovrà vedere con la nuova Fiorentina di Prandelli. Qualche defezione di troppo per i rossoneri che, in vista del match di domenica, dovranno fare a meno di Saelemaekers, Leao e Zlatan Ibrahimovic. In virtù di tali assenze il tridente alle spalle della prima punta dovrebbe essere composto da Castillejo, Calhanoglu e Diaz (in un ferrato ballottaggio con la rivelazione Hauge). In avanti, ad agire come riferimento centrale, dovrebbe essere confermato ancora Ante Rebic. La giornata proseguirà, poi, alle ore 18 quando, alla “Sardegna Arena“, il Cagliari di Di Francesco riceverà lo Spezia di Italiano, reduce da un inizio di stagione molto positivo

Il vero e proprio “big match” di questa 9° giornata di Serie A sarà senz’altro quello che andrà in scena alle ore 20:45 allo stadio “San Paolo” di Napoli. I partenopei, guidati da Gennaro Gattuso, tenteranno di riscattare la pesante sconfitta dell’ultimo turno contro l’ottima Roma di Fonseca, in questa stagione ancora imbattuta “sul campo” tra Serie A ed Europa League. Per questo match mister Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Bakayoko (al suo posto Zielinski) e dell’infortunato Oshimen (sostituibile da Mertens in vantaggio su Petagna). Per il resto la formazione titolare resterà pressoché invariata, con Insigne e Lozano pronti ad agire da esterni d’attacco. Discorso abbastanza simile anche per i giallorossi di Fonseca, che tenterà di recuperare l’intero terzetto di difesa composto da Ibanez, Smalling e Mancini. Pochissimi dubbi, invece, per il reparto avanzato dove verranno confermati i soliti Pedro e Mkhitaryan (ben 5 gol nelle ultime due sfide in campionato) a supporto del recuperato Edin Dzeko.

I posticipi del lunedì

Questo anomalo 9° turno di Serie A terminerà, infine, nella giornata di lunedì con due sfide molto importanti e delicate, soprattutto per quanto riguarda le zone basse della classifica. Dapprima, alle ore 18:30, il Torino di Giampaolo, reduce da un inizio di stagione molto deludente, ospiterà allo stadio “Olimpico” la Sampdoria di Claudio Ranieri. Successivamente, alle ore 20:45, la giornata si concluderà con l’incontro tra il Genoa di Maran e il Parma di Liverani, in una sfida che ha già il sapore di “scontro salvezza”.

Carlo Marino

