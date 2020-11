Meno di un minuto (tempo di lettura)

Che cos’è la terapia ormonale? Ormai (e fortunatamente), anche in Italia si inizia a prendere coscienza della necessità di sostenere l’uomo da un punto di vista ormonale, specialmente in quella fascia di età identificata con il termine, non da tutti accettato, di andropausa.

Con il progredire dell’età, l’uomo va incontro a una ridotta produzione di ormone della crescita, ossia il GH, ormone prodotto dalla ghiandola ipofisaria, e un calo di testosterone, ormone prodotto essenzialmente da testicoli e in piccolissima parte dalla ghiandola surrenale.

Prodotto in maniera abbondante nell’età giovane, tipica dell’uomo esuberante e pieno di iniziative, tende poi a calare in maniera percentuale di circa l’1 per cento all’anno tendendo a raggiungere livelli bassi intorno ai 50 anni.

Molti uomini risentono del calo di testosterone, che viene identificato con il termine scientifico di ipogonadismo o ipotestosteronemia.

Sarebbe utile in quei casi consultare il proprio andrologo di fiducia, poiché spesso, previa esecuzione di esami specifici, vi è la possibilità di iniziare una terapia sostitutiva, identificata con l’acronimo derivato dai colleghi anglosassoni di TRT , terapia di rimpiazzo del testosterone, che permette di ripristinare i normali valori di questo ormone ridando all’uomo il benessere psicofisico e sessuale che stava perdendo.

Dr Andrea Militello

