2 minuti (tempo di lettura)

In vista dell’All-Star Game che si terrà nella notte tra il 16 e il 17 febbraio allo United Center di Chicago, la NBA ha annunciato un cambiamento piuttosto significativo nella formula della sfida tra le stelle, un provvedimento attuato per onorare la memoria di Kobe Bryant, tragicamente scomparso domenica scorsa a causa di un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna Maria-Onore e altre sette persone. Il commissioner Adam Silver ha infatti deciso che i primi tre quarti della partita delle stelle cominceranno sempre sullo 0-0 e dureranno 12′, mentre nel quarto quarto il cronometro (non quello di ogni azione, che durerà sempre 24 secondi) verrà azzerato e il risultato finale sarà determinato dall’aggiunta di 24 punti a quelli segnati dalla squadra con più punti al termine del terzo periodo.







Ad esempio, se il risultato al termine del terzo quarto sarà di 100-95, il Final Target Score sarà 124 (100+24, il punteggio più alto sommato al numero di maglia indossato nella seconda parte di carriera da Kobe Bryant): in questo modo, la squadra in vantaggio avrebbe bisogno di segnare 24 punti per vincere la partita, mentre gli avversari dovrebbero arrivare a toccare quota 29. Oltre a ciò, un’altra novità importante riguarda la possibilità per la squadra vincente di donare 100.000 dollari in beneficenza per ogni quarto vinto e ci sarà un altro tributo speciale per Kobe Bryant, che in carriera è stato convocato per ben 18 volte all’All-Star Game, la prima nel suo anno da sophomore, nel 1998, a soli 19 anni e 175 giorni (più giovane All-Star di sempre), vincendo in quattro occasioni il premio di MVP della manifestazione (2002, 2007, 2009 e 2011).

Per il terzo anno consecutivo, la formula prevede due squadre scelte dai capitani, ossia i due giocatori più votati dai tifosi, uno per ogni Conference, che avranno la possibilità di fare le loro scelte il prossimo 6 febbraio. Sarà ancora una volta duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo, con la squadra del primo che lo scorso anno si impose per 178-164 allo Spectrum Center di Charlotte, con Kevin Durant capace di portarsi a casa il premio di MVP dell’All-Star Game per la seconda volta in carriera. Per ciò che concerne i convocati di quest’anno, non mancano le novità, a partire dai giovanissimi Luka Dončić e Trae Young, che stanno facendo faville in regular season e saranno titolari, così come le esclusioni eccellenti (Devin Booker, Bradley Beal, Karl-Anthony Towns, Zach LaVine e Derrick Rose su tutti). Di seguito la lista completa dei giocatori che prenderanno parte al terzo All-Star Game disputato in quel di Chicago, il primo a distanza di 32 anni, nonché sessantanovesima partita delle stelle della storia.





WESTERN CONFERENCE

Capitano: LeBron James (Los Angeles Lakers, 16x All-Star) – 25.3 punti, 7.7 rimbalzi, 10.7 assist

Chris Paul (Oklahoma City Thunder, 10x All-Star) – 17.1 punti, 5 rimbalzi, 6.5 assist

Russell Westbrook (Houston Rockets, 9x All-Star) – 26.3 punti, 8.1 rimbalzi, 7.4 assist

James Harden (Houston Rockets, 8x All-Star) – 35.7 punti, 6.2 rimbalzi, 7.2 assist

Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 7x All-Star) – 26.5 punti, 9.1 rimbalzi, 2.5 stoppate

Damian Lillard (Portland Trail Blazers, 5x All-Star) – 29 punti, 4.3 rimbalzi, 7.8 assist

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, 4x All-Star) – 27.4 punti, 7.6 rimbalzi, 5.2 assist

Nikola Jokić (Denver Nuggets, 2x All-Star) – 20 punti, 10 rimbalzi, 6.6 assist

Luka Dončić (Dallas Mavericks, 1x All-Star) – 28.8 punti, 9.5 rimbalzi, 8.7 assist

Donovan Mitchell (Utah Jazz, 1x All-Star) – 24.6 punti, 4.2 rimbalzi, 4.3 rimbalzi

Rudy Gobert (Utah Jazz, 1x All-Star) – 15.8 punti, 14.5 rimbalzi, 2 stoppate

Coach: Frank Vogel (Los Angeles Lakers, 2x All-Star)

EASTERN CONFERENCE

Capitano: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 4x All-Star) – 30 punti, 12.9 rimbalzi, 5.6 assist

Kyle Lowry (Toronto Raptors, 6x All-Star) – 19.9 punti, 4.6 rimbalzi, 7.3 assist

Jimmy Butler (Miami Heat, 5x All-Star) – 20.2 punti, 6.9 rimbalzi, 6.4 assist

Kemba Walker (Boston Celtics, 4x All-Star) – 22 punti, 4 rimbalzi, 5 assist

Joel Embiid (Philadelphia Sixers, 3x All-Star) – 23.3 punti, 12.3 rimbalzi, 3.2 assist

Khris Middleton (Milwaukee Bucks, 2x All-Star) – 20.2 punti, 5.9 rimbalzi, 3.9 assist

Ben Simmons (Philadelphia Sixers, 2x All-Star) – 16.6 punti, 7.7 rimbalzi, 8.3 assist

Trae Young (Atlanta Hawks, 1x All-Star) – 29.4 punti, 4.6 rimbalzi, 9.2 assist

Pascal Siakam (Toronto Raptors, 1x All-Star) – 23.7 punti, 7.6 rimbalzi, 3.4 assist

Jayson Tatum (Boston Celtics, 1x All-Star) – 21.5 punti, 6.9 rimbalzi, 2.8 assist

Domantas Sabonis (Indiana Pacers, 1x All-Star) – 18 punti, 12.8 rimbalzi, 4.6 assist

Bam Adebayo (Miami Heat, 1x All-Star) – 16 punti, 10.4 rimbalzi, 4.7 assist

Coach: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks, 3x All-Star)

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.