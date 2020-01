2 minuti (tempo di lettura)

All’alba dell’uscita del tanto atteso finale di una delle serie di punta di Netflix, ripercorriamo i momenti salienti e le lezioni che il cavallo antropomorfo più amato del piccolo schermo è stato in grado di impartirci.







Negli anni ’90 era la star di Horsin’ Around, sitcom family friendly di grande successo. Negli anni ’10, Bojack è una vecchia gloria del passato che cerca di sopravvivere al suo pedante bisogno di notorietà, unica via attraverso la quale riesce a sentirsi apprezzato dagli altri, ma la cui ricerca, allo stesso tempo, lo avvilisce e lo fa sentire ancora più solo.

La serie animata di casa Netflix squarcia il velo di Maya riguardo l’immagine patinata che l’industria cinematografica dà di sé, mostrandoci un protagonista malinconico, cinico e stanco, vittima di se stesso e delle sue dipendenze: in altre parole, Bojack è l’antieroe dello star system. Questo prodotto è, a tutti gli effetti, un piccolo capolavoro: ogni stagione è un crescendo, vuoi per l’intensità progressiva della trama, vuoi per la profondità dei personaggi, sfaccettati e credibili quanto lo è il protagonista.

Attorno a Bojack gravitano: Diane, sua ghostwriter, risoluta femminista tormentata da forti insicurezze; la sua agente, Princess Carolyn, vera boss lady, i cui tratti peculiari sono un’invidiabile tempra e un imperituro bisogno di soccorrere chiunque le chieda aiuto; Mr. Peanutbutter, viva rappresentazione dello stereotipo dell’attore hollywoodiano carismatico e, spesso, superficiale; e Todd, suo coinquilino, un ragazzo che, nella sua goffaggine, è risorsa preziosa per Bojack, grazie ai suoi consigli e al suo buon cuore.





Bojack Horseman ci racconta, con un’eleganza impareggiabile, la sua solitudine, il suo dolore, che sono in parte figli di una realtà estremamente singolare quale è quella hollywoodiana ma che, al contempo, sono il prodotto delle insicurezze e della trascuratezza sopportate durante l’infanzia, rendendo il suo microcosmo emotivo trasversale. Da una parte abbiamo, quindi, il mondo irraggiungibile dei set, dall’altro l’esperienza comune di una persona che è tutto fuorché inarrivabile, nonostante il suo status.

Nell’Hollywoo(d) della serie di Raphael Bob-Waksberg, i temi più “spinosi” sono normalizzati e trattati con grande cura. La star di Horsin’ Around e i suoi amici ci parlano di depressione, salute mentale, dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti, femminismo, lutto, perdita del sé e di tanti altri topic, senza mai perdere quell’ironia sottile e sferzante che li contraddistingue. Nella storia vengono sapientemente inseriti flashback e flashforward che completano un quadro narrativo e psicologico già di per sé straordinariamente preciso. La sofferenza di Bojack è anche la nostra: la scrittura e la regia di alta qualità ci permettono di empatizzare con il personaggio, di volergli bene e di sentire la sua frustrazione come se la vivessimo in prima persona.

La serie dispiega davanti ai nostri occhi i tentativi (infruttuosi) di Bojack di diventare la migliore versione di se stesso, nonché i suoi fallimenti, con lo sconforto parossistico che ne deriva. Assistiamo a quanto sia consapevole della sua debolezza ma, allo stesso tempo, facciamo i conti con il suo negazionismo. Stasera sapremo come si concluderà questa estenuante lotta. Riuscirà il nostro antieroe, in questi ultimi 8 episodi, a venire a patti con i suoi demoni, assumersi le proprie responsabilità e diventare padrone della propria felicità? Solo un weekend all’insegna del binge watching potrà dircelo!

Giorgia Napolitano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.