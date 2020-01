1 minuto (tempo di lettura)

Due mesi sembrati un’eternità, ma finalmente si torna in pista, per la prima volta in questo 2020. La Formula E riparte da Santiago, capitale del Cile, per il terzo round di campionato. La seconda tappa del campionato mondiale riservato alle vetture full-electric (dopo le prime due emozionanti gare in terra saudita) vedrà il circus protagonista in sudamerica, dove la categoria corre con regolarità dal 2018.







Anno nuovo, tracciato nuovo

Prima e rilevante novità riguarda proprio il tracciato di “Parque O’Higgins” che per la prima volta presenterà un nuovo layout. La prima staccata infatti, teatro di alcune azzardate manovre nelle scorse edizioni, sarà adesso sulla sinistra. Alla fine del primo intermedio, la grande e principale novità del circuito delle Ande, l’infinita parabola che da curva 7 porta a curva 9, un rettifilo che rappresenterà una delle più ghiotte chance di sorpasso in caso di fan boost o attack mode.

Tutti dietro Sims, il leader che non ti aspetti

All’esordio in Arabia Saudita è stato l’indiscusso protagonista, in qualifica e in gara. Con una superpole, un ottavo posto in gara-1 e una grande e netta vittoria in race-2, Alexander Sims, a bordo di Bmw i Andretti Motorsport, è balzato davanti a tutti in classifica generale.





Il britannico è pertanto l’indiziato numero 1 a confermarsi, vista la performance in terra araba ma soprattutto le prestazioni più che convincenti di Bmw. Suoi primi rivali senz’altro Sam Bird, già vincitore nel 2018 dell’e-prix cileno, e quel Jean-Eric Vergne che all’esordio ha raccolto a malapena 4 punti iridati. Pur essendo ancora all’alba del mondiale, il due volte campione del mondo non può permettersi un’altra battuta d’arresto del genere.

Orari e albo d’oro dell’E-Prix del Cile

Il terzo round del mondiale, come consuetudine per il campionato mondiale elettrico, si svolgerà in un’unica giornata. Sabato si inizia alle 11:55 con le prove libere, gara in programma alle 19:30.

11:55-12:55 — Prove Libere 1

14:10-14:55 — Prove Libere 2

15:45-17:15 — Qualifiche

19:30-21:20 — ePrix

Per quanto concerne l’albo d’oro, sono due piloti in attività ad aver già messo la propria firma sulla gara cilena. Nel 2018 vittoria per Vergne, lo scorso anno a conquistare il gradino più alto del podio è stato Bird a bordo di Envision Virgin Racing. Saprà ripetersi anche quest’anno?

Giovanni D’Antoni

Fonte foto in copertina: FormulaPassion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.