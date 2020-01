Meno di un minuto (tempo di lettura)

Un interessante studio Danese sulle donne infertili ha dimostrato quanto utile possa essere l’integrazione con la vitamina D nel migliorare le possibilità di gravidanza. La popolazione in studio era composta da 16.212 donne con diagnosi di infertilità dal 1 giugno 1980 al 31 agosto 1991.







il programma obbligatorio di fortificazione della vitamina D della margarina in Danimarca è stato bruscamente interrotto il 31 maggio 1985. La fine della fortificazione della vitamina D ha servito da punto di interruzione per separare la popolazione in studio in vari gruppi di esposizione.

Lo studio ha valutato i rapporti di probabilità e intervalli di confidenza al 95% per l’associazione tra stato di esposizione alla vitamina D e possibilità di un parto entro 12, 15 e 18 mesi dopo la prima diagnosi di infertilità.





Le donne a cui è stata diagnosticata la sterilità durante il periodo esposto alla vitamina D hanno avuto una maggiore probabilità di un parto rispetto alle donne a cui è stata diagnosticata la sterilità durante il periodo non esposto. Per le donne con diagnosi di infertilità durante il periodo di wash-out, è stata anche aumentata la possibilità di un parto, ma leggermente inferiore. Stime simili sono state ottenute con un follow-up più lungo, nelle donne con infertilità anovulatoria e sono state osservate piccole variazioni stagionali quando è stato applicato il periodo di concepimento del calendario.

I risultati suggeriscono che le donne sterili esposte a vitamina D extra da un programma di fortificazione della margarina avevano una maggiore possibilità di parto rispetto alle donne non esposte a vitamina D extra da fortificazione.

Dr. Andrea Militello

