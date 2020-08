1 minuto (tempo di lettura)

In questo venerdì di libere, la stella a tre punte fa notizia sia in positivo che in negativo. Bottas fa segnare il primo tempo durante le PL1, con il crono mostruoso di 1:26:166. Subito dietro Lewis Hamilton a un solo decimo e Verstappen a 7. Tuttavia questa prima giornata del GP del 70esimo è stata interamente dedicata alla c.d. “Pink Mercedes“. La FIA, dopo le lamentele provenienti da Renault e altri team, ha comminato alla Racing Point una multa di 400.000 euro e una penalità di 15 punti nella classifica costruttori. Cosa più importante è stata data la possibilità di continuare ad utilizzare le parti incriminate per il resto della stagione. Per gran parte degli addetti ai lavori si è trattato più di un buffetto che di una vera e propria punizione.







PL1: le Mercedes fanno un altro sport

Come anticipato in apertura la prima sessione è tutta di Bottas che fa segnare un tempo ben due secondi e mezzo più veloce di 7 giorni fa. La seconda piazza di Hamilton non fa altro che legittimare lo strapotere Mercedes, in virtù anche della distanza siderale a cui viaggiano gli altri piloti, con Verstappen “primo degli altri” a oltre 7 decimi. Sotto il podio virtuale Nico Hulkenberg, con un quarto tempo che fa ben sperare dopo le sfortune dell’ultimo GP.





Leclerc continua a portare avanti la baracca di Maranello con il quinto posto (ritardo di 8 decimi), mentre dal sesto posto in poi si va oltre il secondo. Albon è il primo pilota di questa carrellata, con Vettel a seguire (venerdì scorso non aveva praticamente girato), Lance Stroll, Kvyat ed Esteban Ocon. La sensazione è che, Verstappen e Leclerc permettendo, le due Racing Point possano portare a casa un gran risultato subito dietro le sorelle maggiori.

PL2

Anche durante la seconda sessione di libere il risultato non cambia. Bottas scende subito sotto il muro del 26, facendo segnare al primo colpo 1:25:9. Tra il finlandese e il compagno tutto si riduce a una battaglia di giri veloci, in cui la spunta il campione del mondo con 1:25:606. Bottas a soli 176 millesimi. Anche in questo caso la distanza dal terzo posto è inverosimile. Sono 8, infatti, i decimi che separano la seconda Mercedes da Ricciardo: gran prova la sua. Subito dietro Verstappen, non tanto distante, la coppia di Racing Point con Stroll davanti, Leclerc, Norris, Sainz e Ocon. Gran prova per le McLaren.

Ennesima nota dolente per la Ferrari, con Vettel che a 5 minuti dalla fine pianta l’auto all’uscita dei box. Dai replay sembrava aver preso in modo particolarmente violento un cordolo, ma in realtà dicono aver avuto un problema al motore, con conseguente perdita di olio. Completa la giornata negativa per la rossa Giovinazzi, che ferma la macchina poco dopo per un presunto problema al cambio.

