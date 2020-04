1 minuto (tempo di lettura)

Torna far parlare di sé il problema riguardante la diffusione del Covid–19 tra i calciatori. A porre la lente d’ingrandimento sulla problematica è l’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, che è intervenuto durante una diretta sulla pagina Instagram del canale televisivo del suo paese Vier, condotto da Kat Kerkhofs, moglie del connazionale Dries Mertens.







Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram di Sky Sport, il giocatore ha raccontato come a dicembre, al rientro da una settimana libera, 23 calciatori su 25 non stessero bene. Un esempio di ciò fu la partita del 26 gennaio contro il Cagliari in cui il compagno di squadra Skriniar è dovuto uscire dal campo dopo appena 20 minuti perché stava per svenire. Inoltre tutti avevano la tosse e la febbre e lo stesso belga si sentiva più caldo del solito.





A scopo precauzionale quindi lo stesso Lukaku è andato a letto nonostante in precedenza fosse stato invitato a un’importante cena dal suo sponsor tecnico. Nessun test venne fatto in quel momento e quindi se si sia trattato di Coronvirus o meno rimarrebbe un mistero: “In quel momento non abbiamo fatto alcun test contro il coronavirus quindi non sapremo mai se si trattava di quello“. Uno spazio è stato dedicato anche alla situazione attuale e a come essa si stia vivendo assieme ai compagni di squadra. Al momento il belga si trova a Milano e si sta sempre attenti perché il campionato potrebbe ripartire da un momento all‘altro, nonostante i tentennamenti della Figc e della Lega Calcio riguardo alla data nella quale riprendere a giocare.

Non sono mancati in questo senso riferimenti ad alcuni compagni di squadra e al fatto che la quarantena per loro potesse rivelarsi molto più lunga del previsto. Infine un pensiero è stato indirizzato ai familiari più intimi dello stesso Lukaku: il figlio Romeo e la madre. Per quanto riguarda il primo sente molto la mancanza e non può farlo tornare in Italia a causa soprattutto delle attuali restrizioni, mentre per la madre la preoccupazione è dovuta al fatto che soffra il diabete.

