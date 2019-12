5 minuti (tempo di lettura)

I malumori che lo scorso anno (e non solo) hanno accompagnato l’Inter sono stati messi da parte in men che non si dica. La stagione è cominciata da poco, ma in casa nerazzurra si respira già un’aria diversa e le sensazioni in ottica presente e futura non possono che essere positive. Merito anche e soprattutto del lavoro sin qui encomiabile di Antonio Conte, che ha portato in dote tutta la sua competenza, non soltanto per ciò che concerne l’aspetto tecnico.







L’Inter, del resto, necessitava in particolar modo di un salto di qualità a livello mentale, anche perché negli ultimi anni non era quasi mai riuscita a trovare stabilità ed equilibrio, in termini di risultati ma anche per ciò che riguarda l’affiatamento tra i giocatori e la società. Nonostante sia stato capace di raggiungere la qualificazione in Champions League per due anni consecutivi, Luciano Spalletti non è stato confermato alla guida della squadra al termine della scorsa stagione, dopo aver centrato il quarto posto all’ultima giornata. La società da tempo aveva in mente di voltare pagina e inaugurare un nuovo, stimolante progetto. Oltre a Conte come nuovo allenatore, sono arrivati, tra i tanti, Lukaku, Sánchez, Godín, Barella, Biraghi e Sensi: tanti veterani e giovani talenti, un mix ideale da cui ripartire.

A una sola gara dalla fine del girone di Champions League e a sei partite dal termine del girone d’andata di campionato, il primissimo bilancio della stagione nerazzurra non può che essere positivo: l’Inter, infatti, è attualmente seconda sia in campionato, a un solo punto dalla Juventus capolista (35 punti per i bianconeri, 34 per i nerazzurri, reduci da sei risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie di fila), che nella Coppa dalle grandi orecchie, dove si giocherà il passaggio alla fase a eliminazione diretta il prossimo 10 dicembre col già qualificato Barcellona a San Siro.

A dare ragione a Conte e al suo marchio di fabbrica, quel 3-5-2 che sta funzionando a meraviglia, però, non sono soltanto i numeri in sé, ma anche e soprattutto l’efficienza degli interpreti a sua disposizione, tra cui in particolar modo la coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. In 18 gare disputate l’uno al fianco dell’altro tra campionato e Champions League, infatti, il belga e l’argentino hanno messo a referto ben 22 reti (11 a testa), risultando così il duo più prolifico della storia dell’Inter dopo 18 partite. Alle loro spalle figurano nomi che hanno contribuito a scrivere gloriose pagine di storia del club nerazzurro, tra cui Hernán Crespo e Christian Vieri (20), Adriano e il già citato Bobo Vieri (20), Zlatan Ibrahimović e Julio Cruz (19) e infine i protagonisti del Triplete Diego Milito e Samuel Eto’o (19).

La scorsa estate in molti si aspettavano che Lukaku avrebbe fatto coppia con Sánchez o che comunque il cileno avrebbe duellato quasi ad armi pari con Lautaro per l’altra maglia da titolare nell’attacco a due punte di Conte, togliendo quindi molto spazio al giovane argentino: la realtà dei fatti, però, è stata poi ben diversa, con l’ex Udinese, Barcellona, Arsenal e Manchester United che si è infortunato dopo appena quattro presenze e un gol e potrebbe rivedere il campo prima di Natale.





Nel frattempo, Lukaku e Lautaro hanno avuto modo di adattarsi a giocare insieme con continuità e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro, compensando nel migliore dei modi sia i propri punti di forza che i rispettivi limiti. Il belga, forte, possente e implacabile, e l’argentino, elegante, preciso e imprevedibile, sono riusciti ad entrare nei cuori dei tifosi nerazzurri a suon di gol, abbracci, esultanze e giocate spettacolari. I due hanno messo a segno sin qui il 58% dei gol segnati in stagione dall’Inter (22/38), di cui addirittura il 73% dalla partita col Sassuolo in poi (16/22), la seconda delle cinque gare totali in cui hanno fatto registrare almeno una rete a testa.

13 – Romelu Lukaku (eight) and Lautaro Martínez (five) have scored 13 away goals combined in Serie A current season, only two sides have netted more so far (excluding Inter). Export. pic.twitter.com/zzbc4olbkY — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2019

Tra le partite in cui entrambi sono andati a segno, l’ultima e finora unica in Champions League risulta essere la recente vittoria per 3-1 sul campo dello Sparta Praga. In terra ceca, Lukaku e Lautaro si riscattano ampiamente dopo un match d’andata (1-1 a San Siro lo scorso 17 settembre) in cui non erano riusciti a lasciare il segno, facendosi imbrigliare dai difensori avversari. L’argentino apre le danze dopo nemmeno 20′ (9 gol su 11 segnati entro la mezzora di gioco, un realizzatore puntuale in tutti i sensi), mettendo in rete con un gran destro sotto la traversa su assist, neanche a dirlo, di Lukaku. Quest’ultimo si rende poi autore del gol del nuovo vantaggio (2-1), sfruttando un lancio in profondità sui cui sviluppi Lautaro lascia scorrere il pallone per mandare in porta il suo amato compagno di reparto e permettergli di sbloccarsi in Champions. Nel finale, l’Inter cala il tris e archivia definitivamente la pratica. Il terzo gol porta nuovamente la firma del duo Lukaku-Lautaro: il primo mette in mezzo un assist geniale d’esterno sinistro che coglie impreparata la difesa dello Slavia Praga, il secondo calcia al volo e non lascia scampo al portiere, trovando così la sua prima doppietta in carriera nella Coppa dalle grandi orecchie.

La vittoria con lo Slavia Praga rappresenta la fotografia perfetta dell’intesa eccezionale tra i due. Un feeling che va ben oltre il campo e che permette loro di cercarsi e trovarsi praticamente sempre, a prescindere dalle situazioni e dall’atteggiamento delle difese avversarie. Il gigante buono Lukaku ha già convinto tutti, nonostante fosse reduce da un’annata tutt’altro che esaltante col Manchester United (15 reti in 45 presenze tra campionato e coppe coi Red Devils nel 2018-2019) e avesse il difficile compito di sostituire l’argentino Mauro Icardi, trasferitosi al Paris Saint-Germain e ormai già dimenticato dai tifosi (124 gol in 219 apparizioni dal 2013 al 2019, ma il rapporto con la tifoseria si era già rotto quando ancora indossava la maglia nerazzurra).

twitter.com/Inter/status/1200068490100707331

Argentino come Lautaro Martínez, che avrebbe dovuto rappresentare il compagno ideale del sopracitato Icardi (i due, tra l’altro, sono ottimi amici), ma ha trovato in Lukaku la sua perfetta metà ed è indubbiamente uno dei migliori under-23 al mondo: pagato 25 milioni di euro nell’estate 2018, il fatto che la sua clausola rescissoria di 111 milioni non dia garanzie circa la sua permanenza e che l’Inter stia trattando il rinnovo con l’entourage (la clausola potrebbe essere eliminata o aumentata) fa capire quanto in pochi mesi il valore del classe ’97 di Bahia Blanca sia schizzato alle stelle.

Al di là dei risultati positivi sia in Italia che in Europa, ciò che l’Inter ha trovato (o meglio, ritrovato) dopo tanto tempo è la gioia di vedere un gruppo finalmente compatto e coeso, con tutti i giocatori che remano nella stessa direzione e che hanno un’intesa speciale anche fuori dal campo, e di poter ammirare, partita dopo partita, una squadra che fa emozionare, divertire e sognare i suoi tifosi e che lotta dal primo all’ultimo minuto per i colori nerazzurri. E, in questo senso, Lukaku e Lautaro sono il simbolo del riscatto, i due che racchiudono tutti i valori che in casa Inter mancavano da tempo.

“Non v’è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro.”, sosteneva Filippo Tommaso Marinetti nel suo Manifesto del Futurismo nel febbraio 1909: proprio come il movimento d’avanguardia novecentesca, l’Inter ha fatto tabula rasa del passato proiettandosi verso il futuro con fierezza e personalità. Così, come per Marinetti “un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia” (scritto volutamente al maschile dallo stesso poeta), per Conte Lukaku – insieme a Lautaro – è più bello di Icardi.

Dennis Izzo

