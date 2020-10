2 minuti (tempo di lettura)

La settima giornata de La Liga mette in evidenza un dato inconfutabile: la superiorità del Real Madrid sul Barcellona per quanto concerne le sfide in campo nazionale. I blancos infatti si impongono per 3-1 sui blaugrana al termine di una sfida molto intensa e spettacolare.







Avvio scoppiettante, con il Madrid subito avanti grazie alla rete di Valverde al minuto cinque. Reazione rabbiosa per il Barça, sfociata nel pari di Ansu Fati tre giri di lancette più tardi. Dopo un primo tempo ricco di occasioni da ambo i lati, la partita si è sbloccata grazie al rigore di Sergio Ramos al sessantatreesimo, scaturito dopo un consulto con il VAR. Nei minuti di recupero il sigillo finale di Modric. Real Madrid che sale al secondo posto, il Barcellona invece rimane impelagato a metà classifica.

Ad aprire la giornata ci avevano pensato la sera prima Elche e Valencia, con la sfida del Martinez Valero terminata con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Vantaggio firmato da Fernandez al 19’ e raddoppio di Chaves al 36’. Inutile la rete di Toni Lato al 74’, che non è servita ad evitare la sconfitta agli uomini guidati da Javi Gracia. Elche che sale a quota 10 punti con due gare da recuperare, il Valencia invece resta fermo a 7 in altrettante partite disputate.

Il sabato de La Liga, oltre al Clasico, ha regalato altre tre partite interessanti. Ad uscirne male sono state le squadre di Siviglia. I ragazzi guidati da Lopetegui incappano nella seconda sconfitta di fila, lasciando i tre punti all’Eibar, che grazie alla rete di Kike al 41’ ha espugnato il Sanchez Pizjuan. Il Betis invece cade nettamente sotto i colpi dell’Atletico Madrid. I colchoneros dominano l’incontro, concretizzando nella seconda frazione di gioco grazie alle reti di Llorente e Suarez, rispettivamente al 46’ e al 91’. Successo agevole per i madrileni, aiutati anche dall’espulsione di Montoya sul parziale di 1-0. Con questi risultati le compagini andaluse perdono una buona chance di scalare la classifica, restando ferme rispettivamente in decima e tredicesima piazza.





Chi non riesce a scrollarsi di dosso un periodo negativo è l’Athletic. Il team basco, infatti, perde il quarto incontro su sei giocati in questo avvio di stagione, stavolta contro l’Osasuna. Al team di Pamplona basta il rigore di Ruben Garcia all’81’, al termine di un match avaro di emozioni. Squadra navarra che festeggia nel miglior modo possibile il centenario, con la classifica che sorride considerando l’attuale settima piazza. Bilbao invece in piena crisi ed in zona retrocessione.

Chi continua a collezionare risultati negativi è il Valladolid, sempre più ultimo. Per i biancoviola ancora rinviato l’appuntamento con la vittoria e quarto ko stagionale, stavolta contro l’Alaves che è riuscito ad imporsi grazie alle reti nella ripresa di Pina e Borja Sainz. Successo importante per gli uomini di Machin, che lasciano il penultimo posto raggiungendo la quindicesima posizione.

Come il Valladolid, l’Huesca è l’unica squadra a non aver ancora gioito per i tre punti. Il carnefice degli uomini di Michel Sanchez è stata la Real Sociedad, che conferma il suo stato di grazie con un perentorio 4-1. Risultato maturato in virtù della doppietta di Oyarzabal e delle reti di Portu ed Isak. Illusorio il pari Rafa Mir in apertura di ripresa per gli ospiti, che restano fermi a cinque punti dopo altrettanti pareggi e due sconfitte. I baschi invece si confermano in vetta con quattordici punti, uno in più dei campioni in carica del Madrid.

A chiudere in bellezza il turno domenicale invece ci ha pensato il Granada, che ha espugnato il Coliseum contro il Getafe col punteggio di 1-0. Vittoria andata in porto grazie al rigore di Montoro e che è servita agli andalusi per scavalcare al terzo posto il Villarreal, bloccato dal Cadice sullo 0-0. I submarino amarillos restano comunque in quarta posizione a quota dodici punti, uno in meno di Real Madrid e Granada.

Il posticipo del lunedì sera invece fra Levante e Celta Vigo a conclusione del turno è terminato con il risultato di 1-1. Allo Stadio Ciutat de Valencia i padroni di casa non sono riusciti ad avere ragione dei galiziani, nonostante il vantaggio ad inizio ripresa su rigore di Roger Martì al 48’. Pareggio immediato ad opera di Carreira quattro minuti più tardi, con le squadre che si sono divise la posta in palio ma non hanno risolto i loro problemi di classifica, restando entrambe nei bassifondi della graduatoria.

Ecco la classifica aggiornata:

Davide Artale

