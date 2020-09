1 minuto (tempo di lettura)

“Se per 24h gli uomini non esistessero, cosa faresti?”







Questa è stata la domanda provocatoria proposta dalla pagina Instagram @girlsagainstoppression che ha voluto fare un esperimento: ha chiesto ad un certo numero di donne cosa farebbero senza il genere maschile per 24 ore. Questa pagina si occupa di temi femminili ma anche di dar voce a quelle fasce più discriminate di persone.

Sarebbe curioso sapere come le donne si comporterebbero in un mondo popolate da persone del loro stesso genere. Si sentirebbero più sicure? Più libere? Oppure sole?

Le utenti, prettamente femminili, hanno risposto in determinati modi ed è risultato che le donne hanno solo un gran desiderio di normalità.

In che senso?





Nel senso che più di 10 donne hanno risposto che vivendo in un mondo di soli uomini si sentirebbero più tranquille nel fare passeggiate da sole di notte. 7 hanno detto che viaggerebbero da sole, magari immerse nella natura, tra il mare e la montagna. 6 donne invece indosserebbero qualsiasi cosa volessero, senza sentirsi giudicate o in pericolo per “colpa” del loro abbigliamento. Alcune invece hanno risposto che si occuperebbero di politica, creando un programma di miglioramento a lungo termine. Altre hanno risposto che si sentirebbero libere di ballare fino alle 3 di notte o di dormire all’aria aperta.

Voi cosa fareste?

Sotto il post che hanno pubblicato dopo la ricerca, altre donne hanno risposto alla domanda provocatoria e si trovano commenti del tipo:”Solo 24h?”, “Mi godrei la libertà”, “Andrei in giro senza reggiseno”, “Potrei incazzarmi senza sentimi dire ‘Hai il ciclo?'”. Ma ciò che ci dovrebbe far più riflettere è stata la risposta di un’utente che ha scritto:“Non penso che il problema siano gli uomini. Ma cosa a loro viene insegnato e a cosa insegna la società a tutti, anche alle donne. Quindi la mia vita sarebbe sempre uguale. Non devono sparire gli uomini, ma il maschilismo.”

E gli uomini, di tutto questo, cosa pensano? A leggere certi commenti, certe paure, certe insicurezze, come si sentono?

Ma la vera domanda è: gli uomini, 24 ore senza donne, cosa farebbero?

Nicole Rastelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.