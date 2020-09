Meno di un minuto (tempo di lettura)

TORINO – Giorno 14 settembre, dopo le 22, transitando in via Sassari, gli agenti della Squadra Volante notano due persone che stavano scaricando un materasso nel parco Marino Ferraro. Scesi dall’auto, i poliziotti hanno appurato che erano già state scaricate e abbandonate altre masserizie: reti in ferro, un tavolo in legno circolare, e mobilio vario.











Da accertamenti è emerso che, una delle due persone, un cittadino rumeno di 34 anni, è il titolare di un’impresa di servizi per la pulizia condominiale e industriale di appartamenti e cantieri. Gli agenti, così, hanno accertato che nel furgone dal quale i due stavano scaricando era presente altro materiale ingombrante. Pertanto, il trentaquattrenne titolare dell’impresa e il suo connazionale di 40 anni, che era con lui, sono stati denunciati in stato di libertà per l’abbandono dei rifiuti, in violazione alle norme ambientali.

