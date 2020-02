Meno di un minuto (tempo di lettura)

Con la festa di carnevale fervono i preparativi per fare i consueti scherzi, che, come ben sappiamo, possono essere di diverse tipologie.







Si passa dai coriandoli alle stelle filanti (in carta e in spray), alla schiuma o le gomme da masticare finte, nelle quali è presente una molla. Tra alcuni degli scherzi ce ne sono alcuni poco graditi, come il lancio di uova, le fialette puzzolenti o la polvere prurito.





Con le nuove generazioni si assiste anche ad alti tipi di burle. Non mancano, infatti, quelle nei social network. Diverse immagini con frasi ironiche gireranno numerose su Facebook, Whatsapp e Instagram.

A prendersi la scena, come sempre, saranno le recite di filastrocche con simpatiche rime dei bambini e le immancabili sfilate dei carri allegorici in tutta Italia.

