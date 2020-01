2 minuti (tempo di lettura)

Il mondo dei social ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma come ha cambiato il modo di “conquistare”?







Nel corso della storia noi donne siamo state conquistate in svariati modi: dalle lettere, ai fiori, dai cioccolatini, alle corse sotto casa per vedersi cinque minuti. Ora come ci provano gli uomini senza i gesti “eclatanti”, che all’epoca erano la prassi, per conquistare una donna ?

Nell’articolo precedente abbiamo sottolineato come i social danno, nel bene e nel male, gli stessi metodi di approccio. Eppure ogni uomo ha il proprio modo, dividendosi in categorie.

Questa divisione è stata creata in base alla risposta che ci è stata data alla domanda: “Come ci provi con una donna sui social ?”

Coloro che ci hanno risposto con: “Io scorro diversi profili e scrivo a tutte “Ciao sei bellissima”. So che a voi donne piace sentirvelo dire. E prima o poi sono convinto che qualcuna di voi mi risponderà”. Gli abbiamo categorizzati come L’Uomo Statistica: Colui che pensa, ingenuamente che a noi donne, nella maggior parte dei casi, piaccia ricevere questo tipo di lusinga.

Abbiamo trovato gli uomini dai Like facili, categorizzati come l’Uomo Stalker: personaggi che guardano tutto il vostro profilo senza discrezione, ovvero riempiendovi di cuori attirando sicuramente la vostra attenzione.





Per la prossima categoria ringraziamo Instagram che ha creato l’Uomo Reactions: colui che usa, per ogni storia, solo le reazioni. Esse servono per dare una risposta fugace, dove quasi mai inizia un dibattito, a meno che non sia già stato coltivato qualcosa in precedenza … Uomini, se volete un riscontro, fate la domanda, non un’emoticon.

Queste categorie, non sono esattamente ciò che una donna vorrebbe trovare. Le “migliori” le abbiamo lasciate per ultime.

Coloro che ci hanno risposto con: “Io scrivo ad una ragazza sui social solo se l’ho conosciuta dal vivo. Senza filtri, senza foto in costume, senza primi piani tattici, senza profilo migliore. Le scrivo per capire com’è realmente, se mi sono fatto un’idea giusta di lei.” Lo scopo infatti è quello di uscire per approfondire la conoscenza e i social in questo caso aiutano per ‘tastare’ quel territorio mai esplorato. Questi personaggi fanno parte della categoria dell’Uomo Vintage: quelli che non hanno rinunciato al contatto fisico prima di buttarsi nella conoscenza via social.

Esistono quegli uomini troppo timidi per buttarsi subito in questa conoscenza. Sono coloro che vi scrivono solo dopo uscite di gruppo, cene, feste, dove si sono scambiati sorrisi, risate e in un contesto completamente amichevole e mai da soli. Essi fanno parte della categoria dell‘Uomo Timido: molto simile al precedente, ma non vi scriverà mai per primo. Solo dopo una certa confidenza avrà il coraggio di digitare una frase per iniziare una conversazione con voi.

Tutto questo non è esaustivo: nascono ogni giorno categorie di uomini rimorchiatori che trovano un nuovo modo per farsi notare.

Uomini, sappiamo benissimo che i social danno ‘più possibilità’, “più tentazioni”,ma prima conosceteci dal vivo, fate un po’ i vintage, poi iniziate a seguirci, a scriverci. Non tutte vi diranno: “Certo, andiamo a bere qualcosa”, ma per statistica, sicuramente, avrete più chance di ricevere un si.

Nicole Rastelli

