1 minuto (tempo di lettura)

Noi millennials abbiamo detto addio alle lettere, ai fiori, alle citofonate, alle ore attaccati al telefono di casa. Per conquistare abbiamo adottato un metodo più veloce, più semplice, ma quanto realmente più efficace?







I like, le reazioni alle storie, la ricerca sfrenata di quel viso che abbiamo visto di sfuggita mentre girava l’angolo: abbiamo un metodo di conquista più ‘privato’ nonostante il secolo delle comunicazioni. Paradossalmente non ci mettiamo più la faccia se vogliamo conquistare qualcuno, ma ci nascondiamo dietro ad un cuore cliccato, ad una condivisione, ad un messaggio ma soprattutto dietro ad una tastiera.

Uomini e donne hanno i metodi più diversi per ‘avvicinarsi’ alla preda. Ci sono uomini che con un ‘Ciao sei bellissima’ sperano di ricevere una risposta e donne che guardando costantemente quel profilo dell’uomo che non le fila sperano di trovare un modo per farsi notare.





Ma ci sono delle occasioni che i social danno a noi millennials che nella vita ‘reale’ non potremmo mai usufruire, ovvero ‘tastare il terreno’, capire chi è interessato, com’è la persona, vedere se si hanno gli stessi interessi. Se ci si gioca le carte giuste, ci si riesce a vedere per un aperitivo, un caffè, creare un incontro per parlare tête-à-tête e avere la conferma del piacersi, e approfondire ancora, oppure ‘amici su Facebook’ come prima.

Il problema sono proprio queste ‘carte giuste’ da buttare in tavola dove bisogna tramite una tastiera e gli emoticon instaurare una simpatia. Esiste un altro lato della medaglia ovvero il risultare patetici dietro uno schermo quando dal vivo potevamo invece risultare interessanti e viceversa. Ma questo perchè ? I motivi sono i più diversi: dall’avere più tempo per pensare al come rispondere, al tartassare costantemente con messaggi la persona che ci interessa. Ma le donne e gli uomini ci provano nello stesso modo, visto che gli strumenti sono gli stessi? Le donne cosa preferiscono? E gli uomini ?

Voi, ad esempio, come ci provate ? La vostra persona come vorrebbe essere conquistata ?

Nicole Rastelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.