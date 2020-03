Meno di un minuto (tempo di lettura)

La disfunzione erettile è una condizione clinica dovuta a diverse cause tra cui l’origine iatrogena. Ad esempio, è noto che possono verificarsi disfunzioni sessuali in pazienti trattati con antidepressivi come inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI).







Un simile effetto collaterale è stato anche riportato durante il trattamento con finasteride, un inibitore dell’enzima 5alfa-reduttasi, per l’alopecia androgenetica. È interessante notare che la disfunzione erettile persiste in entrambi i casi dopo l’interruzione del farmaco.





Queste condizioni sono state denominate disfunzione sessuale post-SSRI (PSSD) e sindrome post-finasteride (PFS). In particolare, i pazienti di entrambe le condizioni hanno riportato sensazione di mancanza di connessione tra cervello e pene, perdita di libido e desiderio sessuale, difficoltà nel raggiungere l’erezione e parestesia genitale.

È interessante notare che l’incidenza di queste malattie è probabilmente finora sottostimata e la loro etiopatogenesi non è sufficientemente esplorata. A questo scopo, il lavoro riportato in questo link fornisce lo stato stato dell’arte di queste due diverse patologie e discute, sulla base del ruolo esercitato da tre diversi neuromodulatori come la dopamina, la serotonina e gli steroidi neuroattivi, se la disfunzione sessuale persistente osservata possa essere determinata da meccanismi comuni.

Dr Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.