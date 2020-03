Meno di un minuto (tempo di lettura)

Non si arresta la corsa del Covid-19 in Italia. Con oggi, invero, il computo delle vittime sale a ben 4.825, con +793 vittime fattesi registrare solo nelle ultime 24 ore. Ciò nonostante, questi non sono gli unici dati forniti dalla recente conferenza stampa della Protezione Civile, svoltasi in data odierna 21 marzo 2020 alle ore 18.00.







Si annoverano, infatti: 6.557 contagiati in più rispetto a ieri, 20 marzo 2020; 943 persone guarite (con una stima complessiva di 6.072 pazienti tornati a casa in buone condizioni). Fra le stime complete, e rese disponibili da Il Corriere della Sera, vi sono, altresì, quelle riguardanti i ricoverati con i primi segnali della malattia, e i ricoverati in terapia intensiva. Nello specifico, 17.708 è il numero complessivo dei degenti con sintomatologia evidente; 2.857 quella relativa agli ammalati purtroppo assistiti in terapia intensiva. Infine, 22.116 sono le persone in isolamento fiduciario perché risultate positive al virus, ma in stato di salute stazionario.





Il calcolo globale non è molto difficile da farsi, alla resa dei conti, e aggiungendovi anche i guariti e deceduti, il computo definitivo, per il momento, si aggira intorno ai 53.578 contagi. Virologi e studiosi continuano a ripetere che non è molto chiaro quando si raggiungerà, in Italia, il picco, ma si spera che i prossimi giorni possano rappresentare la svolta. Nel frattempo, restate a casa il più possibile!

