Nessuna buona nuova sulla curva epidemica italiana del Coronavirus, anzi. Secondo Il Corriere della Sera, infatti, i dati di oggi, 20 marzo 2020, risultano essere ancora peggiori di ieri. Nello specifico, salgono a 4.032 i morti, con un’incredibile impennata del 18,4% in più, ovvero, 627 decessi solo oggi. 5.129 sono i pazienti guariti, con 689 casi fattisi registrare all’attuale; e 5.986 persone risultate positive nelle ultime 24 ore.







Il totale, di conseguenza, cresce vertiginosamente, portando la somma a 47.021 – conteggio in cui, ovviamente, rientrano anche le stime riguardanti i decessi e le guarigioni –, ma con un risultato relativo di 37.860 positivi al Coronavirus. S’innalza, purtroppo, anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva e di quelli con sintomi: 2.655, +157 in data odierna, e 16.020 il totale dei degenti con una sintomatologia evidente. 19.185 sono, invece, le persone in isolamento fiduciario.





Continua il countdown di quando, si presume, raggiungeremo il picco dei contagi, per poi vederne abbassare (si spera) il numero; adesso, troppo alto per lasciarci ben sperare. Qui potete vedere le stime riportate sempre da Il Corriere della Sera al fine di farvi, voi stessi, un quadro completo di quando l’Italia potrà riprendere la vita di sempre. Tuttavia, l’unico consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di rispettare le disposizioni governative, senza recarvi fuori continuamente. E fatelo per voi stessi e gli altri.

