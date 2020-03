Meno di un minuto (tempo di lettura)

Quante novità nel mondo di WhatsApp! Infatti, dopo l’arrivo della chat anonima, la nostra amata app di messaggistica istantanea ha rilasciato, persino, il tema scuro; sebbene, al momento, solo per la versione beta di Android (ovvero, la 2.20.13). E a breve, arriverà anche per iOS. In entrambi i casi, comunque, per controllare se la funzione in questione sia già attivabile, sui sistemi operativi in questione basta semplicemente effettuare la seguente procedura: impostazioni – chat – sfondo – chiaro/scuro, cliccando, se lo si vuole, su “scuro” e attivando, difatti, la modalità notte che in tanti stanno aspettando. Ma perché quest’attesa?











In generale, non cambia chissà cosa nell’applicazione, in sostanza, solo i colori, rendendo meno faticoso, da guardare, un cellulare con schermo Amoled, e risparmiandone, allo stesso tempo, il consumo della batteria. Come riporta tecnologia.libero, per usufruire di questo tema è indispensabile avere la versione beta di WhatsApp, mentre se si possiede già quella ufficiale, bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di poterla visualizzare. Ciò nonostante, vi sarebbe una strategia per provarla anche sulla variante non beta: quale? Scaricando il file APK al fine di testare, prima che arrivi sul proprio dispositivo, la dark mode. Sebbene non sia molto sicuro effettuare il download di questa tipologia di documenti.

Insomma, bisogna solo pazientare. Nel frattempo, controllate!

Anastasia Gambera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.