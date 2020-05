2 minuti (tempo di lettura)

In attesa della ripresa di tutti i principali campionati di calcio, i bonus benvenuto scommesse sono fra gli strumenti più utili per gli amanti del betting, per provare ad avere un valore aggiunto da sfruttare dopo una nuova iscrizione.







Cosa sono i bonus benvenuto scommesse e come funzionano

I bonus benvenuto sono degli strumenti di marketing che il settore del gioco utilizza (come succede in moltissime azienda che offrono servizi) per attirare nuovi clienti. Nello specifico i bonus scommesse, sono un fattore vincolante per l’utente, nella scelta di un bookmaker a posto che un altro. Ma chi non ha mai usato un bonus , cosa deve sapere? Chi vuole aprire un nuovo account gioco, può usufruire del bonus benvenuto scommesse per avere una percentuale di denaro immediato (non prelevabile) sul proprio conto, in relazione al suo primo deposito. Questo tipo di bonus scommesse vincolato al primo versamento è il più diffuso.

I bonus benvenuto scommesse, con la ripresa della Serie A, saranno ancora più ricercati. Siamo certi che i bookmakers ideeranno nuovi bonus scommesse proprio dedicati alla ripartenza dei principali campionati di calcio. Come succede regolarmente ogni anno a inizio stagione, gli operatori di settore con licenza aams, danno la possibilità ai clienti di scegliere fra vari bonus scommesse. Oltre ai bonus benvenuto, esistono bonus dedicati a determinati eventi, promozioni con rimborso per bet perse o ancora offerte relativi al gioco live. Insomma, il mondo dei bonus è molto vasto e utilizzare quelli più vantaggiosi può fare la differenza.





Come scegliere i migliori bonus

I bonus benvenuto scommesse possono fare la differenza per un buon giocatore. Avere il 25%, il 50% o il 100% del primo versamento come bonus benvenuto , cambia radicalmente il bankroll iniziale e la decisione sullo stake da utilizzare per ogni giocata, ecco perché i bonus scommesse sono così importanti. Il modo più efficace per scegliere i migliori bonus scommesse è quello di affidarsi ai numerosi siti di comparazione che sono sul web. In questi portali vengono elencati i migliori bonus benvenuto e analizzate tutte le caratteristiche e le regole imposte dal bookmaker per far si che il cliente ottenga il denaro sul conto.

Infatti non tutti i bonus scommesse sono immediatamente erogati dall’operatore di settore. Ci sono promozioni che, per far si che il cliente ottenga il bonus in denaro, prevedono un certo numero di scommesse effettuate con determinate caratteristiche. E’ per questo che la scelta del bookmaker e del relativo bonus benvenuto è correlata alla tipologia di gioco dell’utente stesso. Ci sono clienti che giocano più in singola, altri più in multipla, altri più sul live. Ogni bonus benvenuto scommesse è più congeniale a un metodo di gioco rispetto a un altro. Ora che la situazione sta migliorando e i contagi stanno diminuendo il settore online dovrà trovare il modo di continuare a tenere vivi tutti i nuovi utenti che ha fin ora acquisito anche grazie ai bonus benvenuto.

Vedremo se in futuro, le società di betting inventeranno nuovi tipi di bonus benvenuto per dare differenti possibilità ai clienti. Al momento il consiglio che vi diamo è quello di usare i bonus scommesse più vicini alle vostre esigenze di betting.

