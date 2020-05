3 minuti (tempo di lettura)

La sequenza di Fibonacci prende il nome da Leonardo il pisano (noto anche come Fibonacci che letteralmente significa figlio di Bonacci in quanto il padre si chiamava proprio Guglielmo dei Bonacci. Premesso ciò, si tratta di un matematico italiano che visse tra il 1170 e il 1250 e che usò l’aritmetica per illustrare un problema basato su una coppia di conigli riproduttori. Questa teoria oggi viene molto seguito nel marketing e per l’esattezza dei dati che riesce a fornire si è pensato anche di sfruttarla per le scommesse online.







I numeri di Fibonacci sono di particolare interesse per biologi e fisici poiché vengono frequentemente osservati in vari oggetti e fenomeni naturali. I modelli di ramificazione in alberi e foglie, ad esempio, e la distribuzione di semi in un lampone si basano proprio sui numeri di Fibonacci e udite, udite anche il mondo delle scommesse online può essere ottimizzato con le sequenze del sistema creato dal suddetto matematico.

Il sistema applicato alle scommesse

I sistemi di scommesse progressivi non sono la forma più affascinante di quelle sul calcio, ma alcune persone affermano invece di applicarle anche in questo sport e di poter realizzare grandi profitti.

L’essenza della strategia di Fibonacci per le scommesse sul calcio pubblicata nel 2007 da Fragiskos Archontakis e Evan Osborne è molto semplice; infatti, basta scommettere su un pareggio e, se si perde, l’operazione si ripete su un altro incontro (puntando sempre sul pareggio) e ad oltranza fin quando non si vince, mirando in pratica a quella che in gergo si identifica come legge dei grandi numeri che alla fine consente di raggiungere un obiettivo.

Detto ciò, va altresì aggiunto che secondo le teorie matematiche del Fibonacci ci sono solo due regole vitali da seguire e cioè scommettere sui pareggi solo quando la probabilità è superiore a 2.618 e aumentando la puntata in modo che metta in atto proprio la sequenza di Fibonacci ovvero: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 eccetera.

Il sistema di scommesse di Fibonacci si basa quindi su un concetto matematico che può dare dei buoni frutti anche se viene applicato su altri giochi online. A tale proposito, scopri di più sul sistema Fibonacci per la roulette online come magari già fai per il trading e statistiche alla mano, verifica come effettivamente la suddetta legge dei grandi numeri alla fine ti consente di centrare la vincita che ti eri prefissato.

La strategia di Fibonacci in pratica

Guardando i dati della Premier League dell’anno 2011/12, ci sono stati 93 pareggi in 380 partite, quindi il 24,5% di tutte le partite è terminato in parità.





A tale proposito è interessante notare che le probabilità di un pareggio potenziale in tutti i 380 incontri terminati con questo risultato erano al di sopra della soglia 2.618 suggerita come limite inferiore da Archontakis e Osborne ovvero i suddetti divulgatori del sistema Fibonacci.

Ciò significa che dovrebbe esserci in media un pagamento ogni quattro partite e che la puntata vincente sarebbe il quarto numero di Fibonacci ovvero il 3, con una puntata totale ogni volta di 7 euro (la puntata vincente è stata aggiunta alle tre fallite prima di essa ovvero 1, 1 e 2).

Considerando che le probabilità medie per un pareggio durante la stagione erano 4.203, ciò significa che le vincite medie sarebbero di euro 12,61 (3 euro di puntata moltiplicata per le probabilità), con un profitto di euro 5,61 quando le puntate sono state sottratte.

A questo punto calcoli alla mano si evince che il profitto teorico sui 380 pareggi della Premier League dell’anno 2011/12, è stato di euro 1786,7 e il tutto a seguito di una puntata iniziale di solo 1 euro.

A margine, dopo aver spiegato come funziona il sistema del Fibonacci molti scommettitori non immaginavano nemmeno lontanamente come il gaming avrebbe influenzato così tanto il marketing e viceversa.

Vantaggi e svantaggi della strategia di Fibonacci nelle scommesse sportive

Esistono numerose limitazioni pratiche che impediscono alla sequenza di Fibonacci di provare il perfetto connubio tra matematica e gaming.

Per fare un esempio, va detto che molte partite di calcio o di qualsiasi altro sport di squadra vengono giocate contemporaneamente, il che significa che non c’è alcuna opzione per aumentare la puntata al prossimo numero di Fibonacci se non si verifica un pareggio, poiché i giochi finiranno allo stesso tempo.

Gli scommettitori tuttavia potrebbero prendere in considerazione l’applicazione di una sequenza di scommesse Fibonacci alle singole squadre e quindi ottenere comunque dei profitti che seppur minimi sono sempre migliori rispetto alle perdite.

Per fare un esempio in merito, basta guardare la serie più lunga della Premier League inglese senza pareggio e precisamente quella del Manchester United nel campionato 2008/09, i cui i Red Devils hanno giocato 20 partite senza pareggiare, prima uno 0-0 con l’Arsenal.

Da ciò si evince che prevedendo l’aumento in modo esponenziale con la sequenza Fibonacci gli scommettitori dovrebbero aver puntato euro 10.946 su quell’ultima partita per seguirla proprio secondo le teorie del matematico pisano.

Inclusa quella scommessa, chiunque seguisse il sistema di Fibonacci avrebbe dovuto puntare euro 28.656 ovvero un importo enorme. Infine è interessante notare che le probabilità di pareggio per quel gioco erano 4,10, il che avrebbe fornito vincite di euro 44,878,60, o un profitto di euro 16,222,60.

Con Fibonacci, le puntate aumentate man mano forniscono quindi dei rendimenti impressionanti anche se a lungo termine ovvero con una strategia molto cara ai trader professionisti.

