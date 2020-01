1 minuto (tempo di lettura)

TORINO – Torna, il 2 Febbraio 2020, TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d’Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario dell’anno. Una grande arena, oltre 100 volontari, più di 1000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 15 speaker per raccontare a tutti “le idee che meritano di essere diffuse”. Il titolo dell’evento è Ready Player X, e il tema che attraverserà tutti gli interventi è il gioco.







Giocare e mettersi in gioco. Ognuno dei 15 speaker ha qualcosa di unico da dire, e tra i 5 e i 14 minuti per farlo. Storie diverse, ambiti lontani tra loro, professionalità differenti e un unico comune denominatore: la voglia di giocarsela tutta, fino alla fine. È il caso del partigiano Bruno Segre, 101 anni compiuti, che parlerà ai giovani di futuro e di come libertà di parola, laicità e tenacia siano le vere chiavi del domani. Tante, come ogni anno, le voci femminili. Tra loro, Giulia Bassani, prossima futura astronauta, con uno speech per raccontare come una grande passione possa portare chiunque a superare i propri limiti; e la travel blogger Giulia Lamarca, che è riuscita a trasformare i limiti della sua disabilità in opportunità.

Il gioco come sfida, come metafora di una vita che va affrontata di petto, anche e soprattutto difronte alle difficoltà, sarà lo spunto dell’imprenditrice Giorgia Garola per raccontare la lotta quotidiana di essere donna, mamma, moglie e capo d’impresa in un universo – quello metalmeccanico – maschile, e ancora denso di pregiudizio e discriminazioni. Di discriminazioni parlerà anche Irene Facheris, esperta in gender studies, attivista e scrittrice.





La vita è un gioco, come lo sport, imprevedibile per quanto ci si possa preparare. Sarà Beniamino Savio a raccontare, dal palco, la sua nuova filosofia: PLAY YOUR FUTURE. Di fronte alla complessità di un mondo del lavoro in continua evoluzione, sapendo che il 65% dei bambini di oggi faranno un lavoro che ancora non esiste, l’unica cosa da fare è abbandonare lo schema classico, smettere di pianificare il proprio futuro e giocarsi la miglior opportunità.

Ancora sport nel talk di Rita Guarino, campionessa, ora allenatrice, della Juventus femminile, e di Giulio Biino, presidente del Circolo dei Lettori appassionato di scacchi. Marco Mazzaglia, video gamer evangelist e primo giovane professore di Gaming del Politecnico di Torino, parlerà di gaming e di nuove applicazioni filantropiche del videogioco, mentre Massimo Temporelli si concentrerà sull’evoluzione del rapporto uomo-macchina. Ancora tecnologia negli speech di Giorgio Proglio, fondatore di TabUi, e di Diletta Milana, co-fondatrice di Yezers.

TedxTorino sarà anche performance dal vivo con il musicteller Federico Sacchi, in un racconto, tra musica, immagini e parole, del grande calcio mondiale. TEDxTorino è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, Unicredit, Altran Lexchance tax e legal, Confcooperative, Eaton. Costo ingresso: 40,00 € (intero) – 25,00 € (ridotto studenti e studenti)

