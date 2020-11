1 minuto (tempo di lettura)

In tempi di pandemia, la tecnologia diventa prezioso alleato del turismo: il mondo e le sue mete più ambite sono a portata di click grazie all’iniziativa di operatori lungimiranti e innovativi.







L’idea arriva da uno dei colossi mondiali dell’accoglienza, AirBnB, che lancia sul web una piattaforma dedicata ai “Virtual Trips”, vere e proprie esperienze di viaggio virtuali. L’imperativo è non fermarsi davanti alla crisi, adattarsi alla contingenza e proporre modelli alternativi. Obiettivi puramente commerciali vanno a braccetto con intenti “terapeutici”, in quanto l’iniziativa rinfranca lo spirito del viaggiatore, costretto alla sosta forzata, e gli suggerisce nuove soluzioni per il post-pandemia.

Sono già attive e prenotabili online esperienze di viaggio nate dalla partnership tra AirBnB, l’Ente del Turismo di Singapore e Brand USA.





Nulla a che vedere con le immagini e i video che internet introduce ormai da anni nelle nostre abitazioni. Si tratta piuttosto di esperienze interattive dove il viaggiatore virtuale si confronta e interagisce con il corrispondente locale, partecipando all’evento in prima persona. Immaginate di essere comodi in poltrona davanti al vostro PC e magicamente vi materializzate nel bel mezzo della Cloud Forest di Singapore, fate surf alle Hawaii, vi inebriate nelle distillerie di Nashville o fate il giro dei locali storici di New York. Esperienze uniche e speciali che raggiungono l’anima più autentica della destinazione e si sostituiscono a itinerari standardizzati e ripetitivi. Proposte di gastronomia, arte, natura e benessere completano e arricchiscono il panorama dei viaggi virtuali.

Ma chi ci attende oltre lo schermo? Nessun gigante del turismo organizzato, solo operatori di nicchia, artigiani, piccoli imprenditori che mettono a disposizione know-how e creatività per indicare modelli innovativi di fare turismo. Per il momento solo virtuali, ma c’è da scommettere che, in un prossimo futuro, saranno proprio loro a soddisfare la fame di viaggi emozionali ed esperienziali del viaggiatore del XXI secolo.

Assunta Saragosa

