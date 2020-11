1 minuto (tempo di lettura)

Conoscere lingue diverse è sempre un punto a favore: sia che tu stia cercando lavoro o programmando i prossimi viaggi/trasferimenti post-pandemia o che tu stia facendo domanda per un lavoro all’estero. Tuttavia, il processo di apprendimento di una nuova lingua è spesso considerato estremamente difficile quando, in realtà, non lo è: soprattutto con le nuove tecnologie interattive e le applicazioni linguistiche disponibili. Quindi, se sei interessato ad imparare una nuova lingua, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarti molto utili.







1. Fissare obiettivi reali che puoi raggiungere

Non si può padroneggiare una nuova lingua con poche lezioni online, quindi non scoraggiarti subito. Il modo giusto per imparare è quello di stabilire obiettivi reali sin dall’inizio: questo è l’unico modo che ti aiuterà a non lasciarti sopraffare dalla situazione. Per esempio, potresti scegliere ed iniziare a usare 50 parole nella lingua che vuoi apprendere per fissare dei concetti base prima di procedere con parti difficili come la grammatica.

2. Individua il tuo modello di apprendimento

Mentre si impara qualcosa di nuovo, un modello di apprendimento con cui ti trovi a tuo agio può essere molto efficace. Ognuno ha modelli di apprendimento diversi, specialmente quando si imparano le lingue. Qualcuno potrebbe pensare che ascoltare, parlare e poi memorizzare sia efficace, altri potrebbero sentirsi a proprio agio con un modello diverso. La verità è che solo tu puoi capire la tecnica che fa per te. Una volta fatto questo, attieniti al modello e seguilo ogni giorno, perché solo la pratica porta alla perfezione.





3. Incorpora la lingua che stai imparando nel tuo stile di vita attraverso i tuoi interessi

Mantieni interessante il processo di apprendimento della lingua introducendo di nascosto la nuova lingua nella tua vita attraverso i tuoi interessi. Ad esempio, se ti piace guardare i film, prova a guardare un film nella lingua che vuoi imparare, almeno una volta alla settimana. Lo stesso vale per la musica, gli spettacoli e i podcast; oltre a rafforzare la comprensione della nuova lingua, questa pratica amplierà anche le tue conoscenze nella materia di tuo interesse.

4. Inizia a pensare nella lingua che stai apprendendo per facilitare la conversazione

La gente fa dei monologhi nella propria testa prima di parlare, ma spesso questo accade nella lingua nativa della persona; questo rende davvero difficile la traduzione dei pensieri nella lingua di destinazione. Prova a pensare nella lingua che stai imparando: questo tipo di visualizzazione porta a conversazioni molto più facili nella realtà; puoi iniziare facendo pratica con le domande e le risposte che ti poni tutti i giorni come: “che mangio a pranzo?”, “dove sono le forbici?”.

5. Parla con dei madrelingua

Le lezioni, sia online che di persona, possono insegnarti i fondamenti.

Tuttavia, a meno che non usi queste conoscenze nella conversazione, non potrai diventare esperto. Il consiglio è dunque quello di conversare con insegnanti madrelingua: questi ti aiuteranno a migliorare le tue conoscenze linguistiche oltre che spiegarti processi culturali a te non noti.

