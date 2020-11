1 minuto (tempo di lettura)

Anche l’appuntamento col GP della Turchia è andato in cascina. La vittoria, ancora una volta, è andata a Lewis Hamilton, autore di una gara da vero campione del mondo. La gara è stata viva per tutto il suo svolgimento grazie a un meteo incerto e al layout della pista che ha permesso sorpassi. I delusi di giornata? Sicuramente i due piloti della Racing Point mentre sorride la Ferrari.







Lewis Hamilton, 10 e lode: Si ok vince solo perchè ha la macchina migliore e bla bla bla. Ieri ha sofferto, ha tenuto duro nei momenti di difficoltà e poi si è divorato gli avversari in una maniera disarmante. 7 titoli mondiali. Il resto è noia.

Sergio Perez, 8: Ci ha sperato quando le due Racing Point hanno allungato sul resto del gruppo ma non aveva fatto i conti con il cannibale numero 44!

Sebastian Vettel, 8.5: Finalmente una gara da Seb! L’unico in tutta la griglia a non commettere errori in condizioni proibitive. Sbagliano ai box. Che novità. Il podio è meritato!

Charles Leclerc, 8: Ottimo venerdì e sabato mattina, inspiegabili le difficoltà in qualifica ma la vettura c’era. Peccato per l’errore negli ultimi giri ma viste le condizioni si può perdonare.

Carlos Sainz, 7.5: Concreto, veloce, determinato. Gara molto positiva la sua.

Max Verstappen, 5: Ha guidato come un forsennato sia sabato che domenica. Azzanna il posteriore della Racing Point e finisce fuori. Ma ci ha fatto emozionare.

Alexander Albon, 5: Il testacoda se lo sognerà la notte siamo sicuri. Deve fare molto di più quando ne ha l’occasione.

Lando Norris, 7,5: Rimonta dal fondo della griglia, commette pochi errori e ottiene un buon risultato





Lance Stroll, 8: Pole clamorosa. Prima parte di gare ottima e concreta, la sosta fa svanire il sogno di una vittoria epica. Quando le condizioni in pista o meteo sono incerte lui emerge.

Daniel Ricciardo, 5.5: La porta a punti ma siamo sicuri che in fabbrica si aspettano molto di più

Estebeban Ocon, 5: Ci si aspetta molto di più da lui non certo di finire fuori dalla zona punti.

Daniil Kvyat, 5.5: Lotta per il suo posto ma più di così in Turchia davvero non poteva fare

Pierre Gasly, 5: AlphaTauri in difficoltà e lui non è da meno. Anche queste gare difficili servono per la crescita sua e del team.

Valtteri Bottas, 4: Non c’ha capito nulla per tutto il tempo. Avrà i suoi limiti, ma vederlo faticare cosi non è stato per nulla piacevole.

Kimi Raikkonen, Weekend agrodolce per il pilota finnico. Iceman piazza la sua Alfa in Q3 poi si scivola indietro in gara.

George Russell, 5,5: Continuano i miracoli nel corso delle qualifiche poi fatica tremendamente in gara.

Kevin Magnussen, 4: Vive un incubo e non vede l’ora di svegliarsi. Meno 3 Kevin! Forza!

I RITIRATI:

Romain Grosjean, 5: rompe il fondo della monoposto e da quel momento la sua Haas diventa ingestibile.

Nicolas Latifi, SV: Non accaniamoci troppo è solo al primo anno di F1 ed è gia complicato capire la Williams di suo, figuriamoci sul bagnato.

Antonio Giovinazzi, 6: Peccato non aver potuto sfruttare l’ottima qualifica ottenuta in Turchia

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.