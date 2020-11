1 minuto (tempo di lettura)

Clamoroso quello che succede in Turchia con Lance Stroll che conquista la sua prima pole position della carriera. Il canadese rifila ben 5 secondi alle Mercedes.







Affogano nel lago di Instanbul le monoposto di Maranello. L’involuzione del 5 e del 16 è troppo evidente per non sperare che al muretto abbiamo puntato a un assetto da gara ma i 6 secondi di distacco sono un gap enorme a prescindere. Bene le Alfa Romeo per la prima volta entrambe in Q3.

Appuntamento domani alle 11.10.

Q1

Prima sessione che prende il via con l’ asfalto bagnato e i team si dividono tra gomme intermedie e full wet. Difficoltà a tenere le monoposto in pista con Verstappen e Albon che rischiano di mettere la loro RebBull a muro. Bottas mette la livella sul 2.07, 001. Poi Ocon e Stroll male le Ferrari a oltre due secondi a 10 minuti dalla fine della sessione. Chiaramente la full wet adesso è la gomma migliore e la pioggia è attesa in pochi minuti. La situazione in pista è peggiorata con l’arrivo dell’acqua e a 7 minuti viene esposta la bandiera rossa. Da capire adesso se e quando si riprenderà con le qualifiche. Dopo quasi un’ora di sospensione si riparte con Verstappen e Leclerc che mettono le full wet.





Errore Leclerc che brucia cosi il primo tentativo, e avrà un solo tentativo. Si migliore invece Verstappen ma esce di nuovo la bandiera rossa a causa del testacoda di Grosjean che si insabbia in curva 1.

Di nuovo tutti ai box dunque quando mancano 3.30 minuti.

Ultimo tentativo al cardiopalma per tutti anche a causa delle tante bandiere gialle che vengono fuori, si girano Kvyat e Latifi e alla fine a rischiare è stato Hamilton.

Esclusi dalla sessione: Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean e Latifi. Ma c’è l’under investigation per le bandiere gialle e quindi tutti i tempi avvenuti sotto il regime di bandiere gialle.

Q2

Tutti al via con le wet tranne Norris e Sainz che scelgono per le intermedie. Giro monstre sopratutto di Verstappen con l’1.57.125 e Raikkonen a 87 millessimi. Lente sia le Ferrari che Hamilton che si vede rifilato 2 secondi dal 33. I tempi continuano a migliorarsi man mano che si gira. Lente le Ferrari mentre ottime le Alfa Romeo.

Clamoroso il passo indietro delle monoposto di Maranello.

Esclusi: Norris, Vettel, Sainz. Leclerc e Gasly.

Q3

Ultima sessione di qualifica che ci conferma un Verstappen che fa un altro mestiere rispetto a tutti gli altri con full wet ma la zampata vincente nel primo tentativo è di Perez che con gomma intermedia fa 1.52.037 e piazza il miglior tempo.

A 5 Minuti tutti ai box per cambio gomme e mettere le intermedie.

Sorpresa alla fine Lance Stroll è in pole position insieme a Verstappen e Perez. Lontane le Mercedes.

Antonio Maimone

