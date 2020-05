Coronavirus: il numero dei decessi è sceso a meno di cento casi

Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 229.858 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. E fra le stime di oggi, 24 maggio 2020, la più positiva fra tutte è quella riguardante i decessi: soli +50 casi nelle ultime 24 ore, cifra che porta il totale a 32.785. Nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), vediamo che: i guariti/dimessi, sono 140.479 (1.639); gli attualmente ammalati di Covid-19, 56.594 (–1.158); i ricoverati con sintomi, 8.613 (–83); quelli in terapia intensiva, 553 (–19); e 47.428 i soggetti in isolamento fiduciario.











Nel dato relativo ai deceduti, al momento, manca la Lombardia, giacché oggi non ha ancora aggiornato il suo computo. E nonostante proprio la Lombardia, nonché Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, ricoprano la maggior parte dei contagi, morti di Coronavirus, eccetera, tutte le altre regioni sono, invece, prossime allo zero, rispondendo perfettamente al fattore di contagio sceso sotto l’uno – con, in particolare, un positivo al tampone ogni, circa, 600 persone. Con la probabilità, quindi, che l’estate la quale sta per arrivare potremo viverla esattamente come le altre (al momento, no assembramenti permettendo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.