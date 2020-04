1 minuto (tempo di lettura)

Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, vede una parabola fino a ieri positivamente in ascesa, ma oggi risultante in evidente stallo; alla luce, soprattutto, delle stime riportate dalla conferenza stampa odierna della Protezione Civile. Difatti, in queste ultime 24 ore vi è stato un aumento dei decessi: +760, che porta la somma a 13.915 morti (non tutti per il contagio da Covid-19 comunque, poiché nel computo rientrano – come specificato dal presidente Angelo Borrelli – anche le persone decedute per tutt’altri motivi). 18.278 sono, attualmente, i guariti/dimessi, con un’evoluzione oggettivamente positiva: +1.431 oggi, 02 aprile 2020. I nuovi contagi sono 2.477, valutazione, anch’essa, stabile. I ricoverati con sintomi, 28.540, quelli in terapia intensiva, 4.053 (+18), e le persone in isolamento fiduciario, 50.456. Per un totale, quindi, di 115.242.











Come riportato da Il Corriere della Sera, sia il presidente dell’Iss, Franco Locatelli, che l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, pensano che, adesso, non si possa più parlare di una data precisa in cui si raggiungerà, del tutto, il picco, poiché il Sars-Cov-2 è un virus sconosciuto, particolarmente mutevole, e quindi le stime a lui relative si protraggono per, circa, 72 ore al massimo,