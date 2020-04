Meno di un minuto (tempo di lettura)

Sul fronte dei contagi, la curva epidemica del Coronavirus sembra non volersi arrestare. Infatti, sebbene oggi, 12 aprile 2020, la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile ha comunicato che i nuovi casi son solo 1.984 (parabola comunque stabile da giorni), la somma totale cresce ancora, portandosi a 102.353 persone che, attualmente, risultano ammalate di Covid-19. Come riportato da ilmeteo.it, i guariti/dimessi al momento, sono 34.211 (+1.667), con un’altrettanta buona notizia riguardante, invece, i decessi, ancora in discesa: +431, 19.889 in generale. Scendono ulteriormente anche i ricoverati in terapia intensiva: –38, numero che porta quello complessivo a 3.343. I ricoverati con sintomi sono 27.847 (computo che, secondo gli aggiornamenti precedenti, starebbe abbassandosi altrettanto), e le persone in isolamento fiduciario, 71.063.











Come detto in precedenza, la riapertura di molte delle attività commerciali operanti sul territorio italiano è prevista per giorno 14; malgrado in Lombardia il presidente Attilio Fontana abbia già dichiarato che non riprenderà nessuna a lavorare a causa della riacutizzazione dei contagi – leggermente in calo nei giorni scorsi. Con l’auspicio che tutto questo passi presto, Voci di Città augura una Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie; e restate a casa per favore.

