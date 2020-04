1 minuto (tempo di lettura)

Oltre all’eiaculazione precoce di cui tutti parliamo esiste un altro problema eiaculatorio, meno frequente , il ritardo nella eiaculazione, orgasmo ritardato o addirittuta l’anorgasmia. Le cause possono essere psicogne ma talvolta organiche.







La lorcaserin è un farmaco anti-obesità il cui effetto di perdita di peso deriva dall’attivazione dei recettori 2-5-idrossitriptamina (5-HT) 2C. È stato dimostrato che il recettore 5-HT2C partecipa al controllo fisiologico dell’eiaculazione, ma non esistono dati riguardanti un effetto putativo della lorcaserina sull’eiaculazione.

Gli autori hanno studiato gli effetti della lorcaserina in diversi modelli sperimentali di eiaculazione in vitro e in vivo nei ratti.

Sono state studiate le risposte contrattili alla lorcaserina negli organi di emissione seminale di ratto in vitro (vas deferenti prostatici ed epididimali, epidemiosi cauda e vescicole seminali), analisi del comportamento copulatorio del ratto maschio e registrazione elettromiografica del muscolo bulbospongio negli animali anestetizzati.

Le principali misure di esito includevano la contrazione in vitro degli organi di emissione seminali e la valutazione del comportamento copulatorio del ratto maschio. Sono stati registrati anche il comportamento sessuale del ratto maschio in termini di latenza di copulazione, latenza di eiaculazione, frequenza di innesto e di intromissione e frequenza di eiaculazione di ratti maschi adulti con esperienza sessuale con una femmina ricettiva.





La lorcaserina (da 1,0 nM a 1,0 mM) non ha avuto effetti significativi sulla contrattilità in vitro della muscolatura liscia degli organi di emissione seminali (epidemia di cauda, ​​vas deferens e vescicole seminali). D’altra parte, la somministrazione di lorcaserina (0,3-1,0 mg / kg, endovenoso) ha indotto l’eiaculazione nei ratti anestetizzati, che è stata impedita dall’antagonista selettivo 5-HT2C SB 242084 (0,1 e 0,3 mg / kg, endovenoso). Il trattamento a dose singola di ratti maschi non anestetizzati con lorcaserina (1,0, 4,0 o 10 mg / kg, per via orale) ha indotto eiaculazioni non copulanti indotte in ratti naïve sessualmente. La Lorcaserin ha anche avuto effetti di eiaculazione riducendo della metà la soglia di eiaculazione dei ratti copulanti. Gli effetti pro-eiaculatori della lorcaserina erano reversibili quando la soglia di eiaculazione dei ratti trattati si è ripresa dopo un periodo di washout di 1 settimana.

A causa della sua sicurezza clinica riportata, può essere suggerito il lorcaserina per il trattamento dell’eiaculazione ritardata. L’effetto pro-eiaculatorio della somministrazione di lorcaserina e il ruolo del 5-HT2C sono stati dimostrati in diversi modelli sperimentali di eiaculazione nei ratti. La mancanza di studi in putativi modelli sperimentali di eiaculazione ritardata è una limitazione di questo studio.

Dr. Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.