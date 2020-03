Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dopo tanti giorni di notizie non proprio entusiasmanti, oggi, 30 marzo 2020, ecco arrivata la prima: il numero dei nuovi contagi è sceso all’osso, con soli 1.640 casi in più rispetto a ieri. In totale, sono 75.528 le persone positive al Coronavirus dall’inizio dell’epidemia a oggi. Per di più, anche i guariti hanno subìto un rialzo assolutamente positivo: 1.590 i dimessi (14.620 globalmente). In tal proposito, il presidente Locatelli si è espresso in merito alla data in cui, presumibilmente, si raggiungerà il picco, termine sito tra il 6 e il 16 aprile; se tutti continueranno a rispettare, ovviamente, le norme restrittive.











Tuttavia, come riportato da Il Corriere della Sera, l’unico dato dissonante risulta essere quello riguardante i morti, con 812 deceduti soltanto oggi (somma, comunque, stabile da quasi una settimana, con poche oscillazioni fra alti e bassi). I ricoverati con sintomi sono 27.795, quelli in terapia intensiva, 3.981 (+75), e le persone in isolamento fiduciario, all’attuale, 43.752. Insomma, secondo il presidente della Protezione Civile, Angelo Borrelli, le misure di contenimento starebbero funzionando perfettamente; resta solo da fare qualche altro giorno di sacrificio al fine di portare a casa la vittoria. E se tutti faremo la nostra parte, uniti, ce la faremo davvero!

