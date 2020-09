1 minuto (tempo di lettura)

Ormai è un dato assodato da competenti studi scientifici internazionali: l’olio di cannabis è davvero un validissimo supporto per il benessere fisico grazie all’alta presenza di vitamine, sali minerali e acidi utili alla salute dell’organismo. In particolare, sono da evidenziare le importanti capacità antiossidanti, anti radicali liberi, restitutive e riequilibranti.







Seguendo rigidi protocolli di laboratorio che mantengono standard qualitativi elevati, i prodotti Cibdol Swiss Purity garantiscono la produzione e la vendita di olio di CBD puro o lavorato in diversi formati; sul sito www.cibdol.it puoi consultare la vasta gamma di prodotti per individuare quelli che più soddisfano le tue esigenze.

Cos’è e cosa contiene l’olio di Cannabis?

L’olio di CBD è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, proprio come accade con altro tipi di olio quali quello di lino, di mandorle dolci o di argan, impiegati da molto tempo sia nella cosmetica che nelle pratiche salutistiche come i massaggi e l’ayurvedia.

La spremitura a freddo consente all’olio di CBD di mantenere il più possibile intatte le proprietà organolettiche dei suoi componenti: acido gamma linoleico, acido folico, omega 3 e 6, diversi complessi vitaminici del gruppo A e B ma anche PP e C, sali minerali come ferro, fosforo, magnesio e potassio (largamente impiegati negli integratori da banco), fitosteroli e ovviamente cannabidioli.





Va assolutamente precisato che il livello di THC (il tetracannabidiolo che “spaventa” l’opinione popolare poiché legato alle alterazioni psichiche della sostanza) è ridotto ad un dosaggio così insignificante che non ha alcun tipo di effetto.

Ecco così che questo olio è assolutamente un vero e proprio toccasana, sia negli adulti che nei bambini: consumato regolarmente sia a livello alimentare (come condimento) che a livello curativo (per bocca come sciroppo, colluttorio o sottoforma di opercoli) ma anche a livello cosmetico (creme, sieri, gel), esso agisce rallentando la formazione di radicali liberi (e quindi agendo come alleato antirughe e anti invecchiamento), è un ottimo antiinfiammatorio sia per il cavo orale che per la pelle (soprattutto contro l’acne) ed è un buon energizzante dell’organismo soprattutto durante i cambi stagionali e nei momenti di forte stress.

Una qualità davvero alta

L’olio di CBD Cibdol Swiss Purity è prodotto seguendo standard molto elevati svizzeri e supera molti test prima di ottenere l’identificazione di qualità e potenzialità di prodotto. Per la realizzazione dei prodotti in commercio, Cibdol impiega esclusivamente canapa 100% biologica ed europea.

Un mondo da scoprire

Attraverso il link www.cibdol.it/olio-di-cbd puoi visionare l’olio di Cannabis Cibdol a diverse percentuali di concentrazione (dal 15% al 40%) e formati così da poter acquistare quello che meglio risponde alle tue richieste. Inoltre scorrendo le varie sezione, puoi accedere a tutti i prodotti cosmetici realizzati a base CBD.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.