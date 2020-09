Meno di un minuto (tempo di lettura)

ACI CASTELLO – Grave incendio in provincia di Catania, precisamente ad Aci Trezza, sulla collina di Vampolieri. Una coltre di fumo è visibile dalla Nazionale che attraversa la frazione di Aci Castello.







Allertati i vigili del fuoco, chiamati a intervenire sul luogo per arginare le fiamme e spegnere il vasto rogo. Richiesto anche l’intervento dell’elicottero del 115. Paura tra i cittadini della zona, con l’incendio minaccioso nei confronti delle abitazioni.

Smentite le voci secondo le quali due ville sarebbero state colpite dalle fiamme. Solo una è stata lambita per una palma che ha preso fuoco. Non si conosce ancora la causa che avrebbe provocato la nascita del rogo. Non si esclude nessuna pista.





La collina avrebbe preso fuoco verso le ore 14. Immediato l’intervento dei pompieri, che hanno da subito iniziato la loro lotta con il fuoco, giunto fino in strada. I collegamenti con alcune arterie sono stati interrotti, vietando l’accesso agli automobilisti. Fortunatamente, nessuna conseguenza per gli abitanti, molti dei quali fuggiti subito in strada a causa della nube di fumo.

Dopo gli allagamenti del mese scorso a Palermo, in Sicilia è tornato protagonista il caldo e l’apprensione causata dagli incendi. Gran parte dell’isola ha preso fuoco negli ultimi giorni, creando non pochi danni alla flora mediterranea. Questa volta è toccato a Vampolieri.

Andrea Lo Giudice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.