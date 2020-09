5 minuti (tempo di lettura)

Chi lo fa , solitamente nega. Resta però il fatto che moltissime persone che si trovano di fronte a problemi di vario tipo (dalle questioni di cuore fino ai problemi economici) si rivolgono al cartomante per avere risposte ed un po’ di conforto. C’è sempre però un pizzico di diffidenza: questa tende persino ad aumentare quando si parla di cartomanzia al telefono, una pratica spesso vista con sospetto per via della distanza e della mancanza di conoscenza col cartomante. In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio in cosa consiste la cartomanzia telefonica e perché è una pratica che va oltre la semplice lettura dei tarocchi.







Lo scopo della cartomanzia

Molti di voi risponderanno di getto: “Prevedere il futuro!”. Niente di più fuorviante.

Dare risposte su ciò che avverrà in un domani non meglio precisato è un azzardo anche per i cartomanti più esperti. Non bisogna partire con l’intenzione di avere una risposta chiara e specifica, come se si potesse sfogliare qualche pagina del libro della nostra vita, per giungere direttamente ad un finale già scritto in partenza.

Una lettura dei tarocchi professionale ha come obiettivo quello di indagare le motivazioni più profonde che hanno condotto il consultante al momento di crisi che sta vivendo. Deve poi aiutare a comprendere le cause di tale disagio e infine utilizzare queste riflessioni per giungere ad una risoluzione di tali conflitti interiori ed esterni. Affinché questo avvenga, ciò che è indispensabile non è soltanto la competenza del cartomante ma anche la buona predisposizione del consultante: bisogna essere disposti ad accettare le critiche e ad individuare gli errori commessi e reiterati per capire dove sarà opportuno raddrizzare il tiro.

Insomma, la lettura dei tarocchi non ci fornisce l’immagine del traguardo finale, bensì ci illustra come si articolerà il cammino da percorrere per giungere ad esso.

Le differenze della cartomanzia telefonica

Sicuramente l’approccio telefonico alla cartomanzia presenta numerose differenze rispetto al colloquio in studio, molte delle quali potrebbero frenare una persona interessata ma intimorita da questa pratica. È diverso il tipo di rapporto che s’instaura con il cartomante, la durata del consulto, i costi. Nel dettaglio:

1) Orari liberi. Sicuramente uno dei pregi della cartomanzia al telefono sta nella possibilità di scegliere l’orario che più ci è congeniale. Non abbiamo vincoli temporali, in quanto solitamente le compagnie che offrono questi servizi dispongono di molti cartomanti che sono in linea in momenti diversi. È possibile ricevere una consulenza anche durante le pause pranzo o persino durante la notte, compatibilmente con le esigenze del richiedente.2

2) Il costo. Il prezzo di un consulto telefonico è significativamente inferiore rispetto ad un incontro in studio: questo infatti tende a superare i 50 euro con facilità, mentre per un parere al telefono i costi difficilmente vanno oltre i 20 euro per singola chiamata/consulto, e grazie alla cartomanzia con gli 899 a basso costo i costi sono ancora più contenuti. Ma non è solo una questione di cifre. Piuttosto, le compagnie di cartomanzia basso costo offrono spesso la possibilità di ricaricare un budget predefinito da spendere e, una volta esaurito il credito, il consulto s’interrompe. Questo è molto utile per tenere sotto controllo le spese.

Laddove invece non vi sia questa possibilità, è comunque più facile tenere conto di quanto si sta spendendo (il costo per minutaggio è sempre esplicito), mentre presso uno studio di cartomanzia il consulto va completato ed il costo viene esposto alla fine. Insomma, la pratica si presta molto meglio a piccole consulenze e scambi di opinioni che riguardino aggiornamenti quotidiani o settimanali, senza essere obbligati ad un esborso economico eccessivo.

3) Confrontare i responsi. Uno dei vantaggi della cartomanzia telefonica è sicuramente la possibilità di confrontare i responsi di più esperti in un tempo relativamente breve. Come già detto, infatti, le compagnie dispongono di diversi operatori e, una volta finita una chiamata, basterà richiamare per essere assegnati ad un altro cartomante. È chiaro che di persona sia molto più difficile incastrare agende e distanze per poter avere subito un secondo parere.





4) Completo anonimato. Questo è uno dei punti essenziali che orientano un cliente verso la scelta di questa modalità di consulenza. L’anonimato è importantissimo e non aiuta soltanto a superare un’eventuale timidezza, bensì esso conferisce un livello di sicurezza notevolmente maggiore. Al cartomante non vanno comunicati dati personali (al di là di nome e data di nascita, di solito), per cui non è minimamente possibile che s’instaurino tutte quelle situazioni di sudditanza e sfruttamento del dolore di persone in condizioni di fragilità emotiva.

Nessuno saprà chi siamo né da dove veniamo e il cartomante non potrà ricontattarci. È l’azienda a cui ci rivolgiamo a fungere da intermediario e questa è ovviamente soggetta alle norme sulla protezione dei dati personali.

5) Responso più preciso. Infine, al contrario di come si potrebbe pensare, il responso delle carte fornito al telefono centra molto più direttamente il punto della questione, fornendo una risposta precisa alle domande che poniamo. Questo perché le tempistiche sono spesso limitate e, in un’ottica di acquisizione di fiducia, non conviene girare troppo intorno all’argomento in modo criptico. Si rischierebbe, nel breve tempo a disposizione, di lasciare irrisolti alcuni quesiti.

Oltre la lettura dei tarocchi

La cartomanzia al telefono non è soltanto un’attività di predizione e di presa di consapevolezza. Per molte persone essa rappresenta un vero e proprio confronto con una persona amica, un’occasione di ascolto attivo. Per altre, qualcuno a cui confidare delle pene d’amore o altri tipi di preoccupazione, raccontare le proprie aspettative o, più semplicemente, sfogarsi liberamente. Alcune persone sono sole, diverse altre cadono in una spirale di demoralizzazione in cui hanno bisogno di un aiuto esterno per riuscire a tornare in superficie.

Direte voi: “non bastano gli amici veri”?

Beh, in realtà la situazione è ben più complessa. Sicuramente c’è bisogno di persone reali, fisiche, che possano dare ad ognuno di noi il sostegno di cui si ha bisogno. Spesso, però, non ci si sente a proprio agio nel raccontare proprio tutto ad un amico di vecchia data, magari per pudore, per inibizione, per paura di sentirsi giudicati. Allo stesso modo i familiari possono dare calore e affetto ma spesso non sono le persone più adatte per ascoltare dei racconti così intimamente personali e che, magari, riguardano direttamente anche loro in prima persona. Il cartomante in questa situazione diventa una figura diversa: innanzitutto non ci conosce. Esso può ascoltare e consigliare nella maniera più distaccata e obiettiva possibile, senza alcun tipo di giudizio. In più si tratta di una persona che svolge abitualmente questo tipo di attività, un esperto nel settore che con l’ausilio dei tarocchi riesce a fornire al consultante le tre cose che sta cercando: ascolto, conforto e risposte pratiche.

Allo stesso tempo, però, il cartomante è una figura assai diversa da quella dello psicologo che, sebbene sia indubbiamente più competente sotto moltissimi aspetti, rappresenta pur sempre una sorta di terapeuta. Ci sono persone che accettano di buon grado l’idea di aver bisogno di “guarire”, altre sono molto più frenate nel decidere di affidarsi ad una figura così professionale: l’idea che farsi seguire da uno psicologo corrisponda ad essere pazzi è purtroppo ancora ben radicata nella nostra cultura. Lungi da noi il paragonare le due attività, ma sicuramente il cartomante (ancor più se c’è di mezzo il muro della distanza) viene percepito maggiormente come persona alla pari, un confidente con una capacità in più. Questo ha spesso il pregio di aiutare a superare blocchi e resistenze per decidere finalmente di esternare ciò che non va, spronandoci a lavorare per il raggiungimento del benessere.

Un sostegno affidabile

Per concludere, la cartomanzia al telefono è sicuramente un’attività diversa da quella tradizionale, praticata di presenza in uno studio predisposto. Cambiano i costi, cambia l’approccio, cambia l’investimento emotivo. Resta comunque un’attività altamente affidabile e le possibilità di truffa sono persino inferiori a quelle della cartomanzia tradizionale, data l’interposizione dell’azienda che solitamente è l’unica a gestire le telefonate e gli abbinamenti con i cartomanti. Inoltre si tratta di un ottimo sostegno cui si può ricorrere con sicurezza e flessibilità, un amico sempre disponibile.

