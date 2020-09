1 minuto (tempo di lettura)

Arrivano nuove notizie riguardo al riscaldamento globale, un argomento che fa discutere da diverso tempo. Per fermare la tendenza che va verso temperature sempre più alte a Manhattan, quartiere di New York negli Stati Uniti, è stato installato il Climate clock, un dispositivo che dà poco meno di otto anni di tempo attraverso un vero e proprio countdown.







È stato inaugurato sabato scorso e sarà visibile fino a domani per invitare le persone a riflettere e a intervenire. Secondo questo straordinario dispositivo, se non si interverrà entro il primo gennaio del 2028, non si potrà più tornare indietro. A portare a queste conclusioni è stato uno studio elaborato di recente dall’Organizzazione per le Nazioni Unite.





L’Accordo di Parigi ha stabilito di non permettere che la temperatura media globale superi le soglie di 1,5–2 °C sopra le medie industriali e il tempo che secondo il Climate clock serve per superare questa soglia è proprio quello che avrà scadenza il primo gennaio del 2028 se si continua a inquinare il pianeta con l’attuale tendenza.

Intanto, sul sito del Climate clock si legge che si può aggiungere tempo a questo termine massimo solo se si lavora e si va tutti verso un’unica direzione. Adesso le foto di questo orologio che circolano sul web si spera che servano a far riflettere l‘intera umanità per agire in quanto più breve tempo possibile, cambiare registro ed evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi con ogni probabilità irreversibili.

Tutto questo allo scopo di ridurre in modo considerevole le emissioni di biossido di carbonio e far anche sì che le estati, per esempio, non si prolunghino oltre il dovuto, come accade in determinate parti del pianeta. Un elemento che potrebbe portare a essere ottimisti è il fatto che l’installazione sia avvenuta proprio in occasione della settimana del clima.

Fonte immagine: 105.net

