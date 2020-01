Meno di un minuto (tempo di lettura)

Ternana e gardesani fanno valere il fattore campo: gli umbri piegando per 2-0 il Catania, i lombardi avendo ragione (col medesimo risultato) della Juventus U23. Le gare di ritorno sono in programma a febbraio









Ternana e FeralpiSalò s’impongono nelle sfide d’andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C: 2-0 delle “fere umbre” sul Catania nella sfida del Libero Liberati, medesimo risultato della FeralpiSalò sulla Juventus U23 nel confronto del Lino Turina.

Le reti della formazione umbra sono state realizzate da Partipilo al 48′ e da Torromino al 67′, mentre quelle dei gardesani sono entrambe opera di Pasquale Maiorino, a segno al 12′ e al 25′.





Le gare di ritorno Juventus U23-FeralpiSalò e Catania-Ternana sono rispettivamente in programma il 12 e il 13 febbraio.

La vincente della competizione, oltre ad annoverare in bacheca un trofeo, conseguirà la qualificazione alla seconda fase (cioè al quarto turno) dei play-off per la promozione in Serie B.

Detentore della manifestazione è la Viterbese Castrense, estromessa da quest’edizione già ai sedicesimi di finale, per mano del Teramo (vittorioso per 1-0).

Il record di affermazioni in questa competizione è del Monza: i “bagai della Brianza” annoverano, infatti, in bacheca ben quattro Coppe, conquistate nelle stagioni 19734-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91.

