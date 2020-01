Meno di un minuto (tempo di lettura)

Quante volte, navigando su Internet, o fra le proprie e-mail, capita che un banner pubblicitario si frapponga fra uno spazio e l’altro? Naturalmente, bisogna attenzionare questa cosa, ma oggi, le pubblicità sono un po’ ovunque e ce le ritroviamo in ogni dove, con il pericolo di incorrere nell’attivazione fraudolenta di qualche servizio a pagamento. E non sono nemmeno sporadici come accadimenti, dovendo pagare, mensilmente, anche somme da capogiro. Come fare, quindi, a disattivare questi servizi non richiesti? Secondo Wired, l’Agcom, di recente, ha implementato un numero verde a cui inviare un messaggino che interrompe istantaneamente qualcosa che non avevamo, fondamentalmente, richiesto.











Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’800442299 possiamo inviare, quotidianamente, messaggi per richiedere informazioni su servizi che, attivati da noi per sbaglio, ci spillano soldi, e i quali, se possibile, vorremmo aver risarciti; cosa che, infatti, possiamo assolutamente richiedere. Tuttavia, se in seguito a un “click” riceviamo un messaggio di avvenuta attivazione, bisogna, entro 6 ore dalla ricezione, inviarne uno al su detto numero con su scritto Annulla, e arrestando, di conseguenza, tutto e subito. È, comunque, necessario rivolgersi al centro assistenza del proprio operatore per attivare questo servizio (chiamato Barring): fatto questo, è probabile che si possa stare tranquilli… (del tutto?).

Anastasia Gambera

