3 minuti (tempo di lettura)

Archiviato ormai il primo turno infrasettimanale di questa stagione, è già il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A, che avrà inizio domani pomeriggio. Sulla scia del turno precedente, anche quello di questo fine settimana presenta ben due “big match”: da un lato l’Atalanta di Giampiero Gasperini ospiterà la strepitosa Roma di Fonseca; dall’altro, la Lazio di Simone Inzaghi, a secco di vittorie in campionato da due turni, se la vedrà con il Napoli di Gattuso. Per quanto riguarda la zona retrocessione, invece, l’attenzione sarà tutta rivolta allo scontro salvezza tra Benevento e Genoa.

Gli anticipi del sabato

La 13° giornata di Serie A prenderà il via domani pomeriggio alle ore 15 quando, allo stadio “Artemio Franchi“, la Fiorentina di Prandelli tenterà di tornare alla vittoria dopo sette giornate contro il Verona di Juric. Alle ore 18, invece, la Sampdoria di Ranieri ospiterà il fanalino di coda Crotone, reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Gli impegni del sabato termineranno alle ore 20:45, quando al Tardini di Parma, i ducali padroni di casa se la vedranno con i campioni in carica della Juventus. Brutte notizie per mister Pirlo che, oltre al lungodegente Demiral, per questo match dovrà fare a meno anche degli infortunati Dybala, Arthur e Chiellini. Possibile chance dal primo minuto per Alex Sandro e Kulusevski al posto di Cuadrado e Chiesa. In avanti, vista l’assenza di Dybala, toccherà ancora una volta ad Alvaro Morata affiancare Cristiano Ronaldo, chiamato a riscattare la pessima prestazione fornita contro l’Atalanta.

La domenica di Serie A

Il turno proseguirà poi nella giornata di domenica alle ore 12:30 con la sfida tra il Torino di Giampaolo, attualmente ultimo in classifica a pari merito con il Crotone, e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alle ore 15, invece, andranno in scena ben quattro match in contemporanea. Alla Sardegna Arena il Cagliari di Di Francesco affronterà l’Udinese di Gotti, reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide di Serie A; contestualmente andrà in scena anche un importantissimo scontro salvezza al “Ciro Vigorito” tra il Benevento di Pippo Inzaghi e il Genoa di Rolando Maran.

Sempre alle ore 15 l’Inter di Antonio Conte cercherà di ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato contro il neopromosso Spezia. Qualche problema tra i nerazzurri che per questo match rischiano di far a meno di Brozovic, Vidal e Sanchez (al loro posto spazio per Sensi, Gagliardini e Lautaro Martinez). Mister Conte potrebbe attuare un leggero turnover viste le tante partite ravvicinate, con D’Ambrosio, Ranocchia e Perisic che potrebbero far rifiatare i vari Skriniar, De Vrij e Young. L’ultimo match delle ore 15 sarà quello del “Mapei Stadium” tra il Sassuolo di De Zerbi e la capolista Milan, reduce da due pareggi consecutivi. Tra i rossoneri dovrebbero rivedersi dal primo minuto Theo Hernandez e Saelemaekers, mentre resteranno ancora fuori sia Kjaer che Bennacer. In avanti slitta ancora la data per quanto riguarda il rientro di Zlatan Ibrahimovic che ha accusato un altro problema muscolare. Vista l’assenza dello svedese, toccherà ancora una volta ad Ante Rebic agire come riferimento offensivo.

Il primo big match in programma per questa giornata sarà quello che andrà in scena alle ore 18 tra la ritrovata Atalanta di Gasperini e l’ottima Roma di Fonseca, reduce da due grandi vittorie consecutive. Gran momento di forma per la Dea, che per questo match potrebbe confermare lo stesso undici che tanto bene ha fatto contro la Juve. In avanti, dunque, ancora spazio a Pessina e Malinovskyj a supporto di Duvan Zapata (in leggero vantaggio su Muriel). Stesso discorso per quanto riguarda i giallororossi che, rispetto al match di ieri sera, dovrebbero rilanciare dal primo minuto sia Karsdorp che Pedro. Per il resto la formazione sarà prevalentemente la stessa, con gli irrinunciabili Mkhitaryan e Dzeko a completare il reparto offensivo.

Questa 13° giornata di Serie A si chiuderà, infine, alle ore 20:45 con il secondo big match di questo turno tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Napoli di Gattuso. Momento molto delicato per i biancocelesti che hanno ottenuto solo quattro punti nelle ultime quattro partite in campionato. Domenica mister Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Lucas Leiva (che verranno sostituiti da Hoedt ed Escalante). Per il resto sarà il solito undici, con Correa e Immobile a comporre il reparto avanzato. Qualche defezione in più, invece, per i partenopei, reduci dalla bruciante sconfitta di misura in casa dell’Inter. I problemi principali riguardano il reparto avanzato dove non ci saranno gli infortunati Osimhen e Mertens e lo squalificato Insigne. Mister Gattuso dunque dovrebbe lanciare dal primo minuto Politano e Lozano a sostegno dell’unica punta Petagna.

Carlo Marino

