Alle 18,30 parte la 12ª giornata della Serie A e, di conseguenza, anche il prossimo turno al Fantacalcio. La redazione di Voci di Città analizza l’indice di schierabilità per i portieri, i calciatori “uomo partita” e coloro da evitare per battere il proprio avversario. E c’è anche il jolly…

Le partite dei big in attacco

Match importanti alle porte per gli attaccanti più quotati, coloro che si schierano sempre e comunque. Inter-Napoli sarà anche Lukaku vs Mertens e Lautaro Martinez vs Insigne. Potrebbe essere la gara proprio del 10 nerazzurro, tra l’altro già a segno più volte contro i partenopei negli ultimi confronti.



La Juventus, invece, ospiterà l’Atalanta: Ronaldo è destinato a scrivere il suo nome sul tabellino ancora una volta, più difficile per Zapata (il gol manca da 6 giornate). Voglioso di incidere anche Morata dopo i pochi minuti riservati da mister Pirlo a Genova.

Caldo il piede di Dzeko contro un Torino in crisi di gioco e risultati, occhio invece a Ibrahimovic: potrebbe non essere impiegato contro il Genoa, poiché non completamente ristabilito dall’infortunio.

Chiude il cerchio Immobile: il riscatto della Lazio, dopo la sconfitta interna, passa da lui. Ha già segnato a Crotone e Spezia: stake basso per un +3 al Fantacalcio anche in casa del Benevento.

I 4 “uomo partita”

Rilancio, reti, sorprese: chi può essere davvero determinante, fuori pronostico, in questo turno di Fantacalcio? Partendo dalle retrovie, fiducia a Smalling in casa Roma: l’inglese riprenderà il suo posto da titolare in difesa, uno dei suoi 3 gol lo scorso anno è arrivato proprio contro il Torino, squadra nota per errori su calcio piazzato o inserimenti su cross provenienti dagli esterni (Cuadrado docet). Il difensore giallorosso è chiamato a quella costanza a cui aveva abituato i suoi tifosi, con un netto cambio di marcia.

Proprio come dovrà fare Barrow. L’attaccante gambiano del Bologna ha quasi l’obbligo di riprendere il suo feeling con il gol: le 7 reti subite (su 15 totali) dallo Spezia da parte di esterni avversari incentivano Musa, il quale, come tutti i suoi compagni, dovrà cambiare marcia.

Preme sull’acceleratore, invece, Deulofeu: in palla al Grande Torino contro i granata e autore anche di un assist, parte avanti nel ballottaggio con Nestorovski. Il Crotone è poco impermeabile dietro, soffre la velocità del contropiede e l’imprevedibilità degli avversari, qualità attribuibili allo spagnolo: può essere la gara della continuità.

Quest’ultima è ricercata da Boga, il quale si gioca il tutto per tutto a Firenze: l’unico gol (splendido) di stagione è arrivato fuori casa, poi troppo fumo per un calciatore come lui. Il suo avversario in fascia (Venuti) potrebbe soffrirlo parecchio e non dovrà far rimpiangere l’assenza di Haraslin: inserirlo come terzo d’attacco è un rischio da poter correre.

I 5 “No, grazie”

Ecco chi, invece, sarebbe saggio far accomodare in panchina al Fantacalcio. Su tutti, il granata Rodriguez: troppa la qualità della Roma, specialmente dalla trequarti in giù, rischia di fare davvero male.

Da evitare Klavan, centrale del Cagliari: qualora dovesse vincere il ballottaggio con Godin, è dal giallo facile: non essendo tra l’altro un centometrista, i tagli di Gervinho e Karamoh potrebbero risultare fatali.

Non vale la pena schierare Glik: nonostante la stanchezza e gli infortuni in casa Lazio, non bisogna dimenticare la qualità dell’undici biancoceleste. Essendo molto duro negli interventi, il difensore del Benevento non avrà vita facile contro i vari Immobile, Luis Alberto, Correa e Savic, molto abili con la palla tra i piedi (potrebbe prendere solo questi ultimi).

Momento negativo per Amrabat della Fiorentina: poco incisivo, tanti falli e pochi veri interventi decisivi, il Sassuolo è una squadra molto tecnica e ben organizzata, salvo sorprese sarà una gara sotto la sufficienza.

No anche a Ramirez: sembra fuori dal progetto, gli vengono riservati sempre meno minuti, la Sampdoria sta facendo a meno di lui. Il Verona è ostico per tutti, difficile incidere a gara in corso con avversari del genere. Tranne la partita della vita, bocciato anche al Fantacalcio.

Indice portieri

I migliori 5: Musso J. (Udi) 80%, Reina P. (Laz) 70%, Donnarumma G. (Mil) 70%, Silvestri M. (Ver) 65%, Pau López (Rom) 60%.

I peggiori 5: Sirigu S. (Tor) 20%, Cordaz A. (Cro) 20%, Montipò L. (Ben) 30%, Perin M. (Gen) 30%, Provedel I. (Spe) 35%.

Il Jolly – Gianluca Caprari (Benevento)

Soltanto per chi lo sente davvero. Gianluca Caprari è il jolly scelto dalla redazione Voci di Città per questa giornata di Fantacalcio. Due gol all’Inter e uno alla Roma, l’attaccante del Benevento è parso in netta crescita nell’ultima sfida contro il Sassuolo. Il 27enne romano è solito a far gol alle grandi del nostro campionato: tra l’altro, la Lazio sarà priva di Acerbi, perno fondamentale della difesa biancoceleste.

La fantamedia del 7, dopo Nzola, è la più alta di tutti gli altri attaccanti delle neopromosse (escluso Galabinov per numero di gare giocate). Può fare male.

In grassetto i calciatori favoriti nel ballottaggio.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski/Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato/Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Dabo/Hetemaj, Schiattarella, Improta/Iago; Caprari, Ionita; Lapadula. All. Inzaghi F.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric/Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Savic, Escalante/Leiva, L. Alberto, Marusic/Fares; Immobile, Correa/Caicedo. All. Inzaghi S.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur/Rabiot, Bentancur, Chiesa/Kulusevski; Dybala/Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti/Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti/Caceres, Milenkovic, Pezzella Ger., Barreca; Amrabat, Bonaventura, Castrovilli; Callejon, Vlahovic/Kouamé, Ribery. All. Prandelli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan/Ayhan, Chiriches/Marlon, Ferrari G., Rogerio/Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Lopez M., Boga; Djuricic. All. De Zerbi

Genoa (4-4-2): Perin; Masiello/Criscito, Goldaniga, Bani, Pellegrini Lu., Radovanovic, Rovella, Lerager, Sturaro; Scamacca, Pjaca/Shomurodov. All. Maran

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers/Castillejo, Calhanoglu, Hauge/Diaz; Rebic. All. Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio/Darmian/Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini/Vidal, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer/Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Pobega, Ricci; Gyasi/Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia/Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil/Paz/Dijks; Svanberg, Poli/Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani/Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco/Lazovic; Barak, Zaccagni; Salcedo/Favilli/Di Carmine. All. Juric

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari A., Yoshida, Tonelli/Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen/Silva, Jankto/Damsgaard; Verre/Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Peres/Karsdorp, Veretout, Pellegrini Lo., Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer/N’Koulou, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda/Lukic; Bonazzoli/Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Gabriele Paratore

