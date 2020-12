3 minuti (tempo di lettura)

Neanche il tempo di prendere atto degli interessantissimi spunti forniti dall’ultimo turno conclusosi domenica, oggi è già arrivato il momento di affrontare una nuova giornata di Serie A. Si tratterà, infatti, del primo turno infrasettimanale di questa stagione, che avrà inizio oggi pomeriggio e terminerà giovedì sera con il posticipo tra Roma e Torino. Sarà una tre giorni di Serie A molto importante, che prevede in programma ben due “big match”: da un lato i pluricampioni in carica della Juventus ospiteranno l’Atalanta di Gasperini, tornata finalmente alla vittoria in campionato contro la Fiorentina; dall’altro l’Inter di Antonio Conte se la dovrà vedere con l’ottimo Napoli di Gattuso, in un match che promette tanto spettacolo.

Gli anticipi del martedì

Questa 12° giornata di Serie A avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 18:30, quando alla “Dacia Arena“, la strepitosa Udinese di Gotti, reduce da tre vittorie consecutive, ospiterà il fanalino di coda Crotone, revitalizzato dalla prima vittoria stagionale contro lo Spezia. Alle ore 20:45, invece, l’attenzione si sposterà al “Ciro Vigorito” dove il Benevento di Pippo Inzaghi si scontrerà con la Lazio del fratello Simone. Qualche defezione di troppo per i biancocelesti, che per questo match dovranno fare a meno degli acciaccati Acerbi e Lucas Leiva (al loro posto Hoedt e Parolo). In mediana torna disponibile Luis Alberto al fianco di Milinkovic-Savic, mentre in avanti Correa dovrebbe vincere il ballottaggio con Caicedo per una maglia da titolare al fianco del solito Ciro Immobile.

Il mercoledì di Serie A

I match di Serie A riprenderanno, poi, alle ore 18:30 di mercoledì con il primo big match in programma per questa giornata. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, la Juventus di Andrea Pirlo tenterà di dare continuità agli ultimi risultati positivi contro l’Atalanta di Gasperini. Solo conferme tra i bianconeri, che dovrebbero ripartire dagli stessi undici delle ultime giornate. Le uniche variazioni dovrebbero riguardare il rientro di Danilo e di Morata dal primo minuto dopo il turno di riposo. In avanti ferrato ballottaggio tra Chiesa e Kulusevski per completare il reparto offensivo insieme all’inamovibile Ronaldo (in vantaggio lo svedese). Molti più dubbi invece per i nerazzurri, che potrebbero proporre alcune novità rispetto all’ultimo turno. I maggiori dubbi riguardano il reparto avanzato dove difficilmente verrà utilizzato Gomez, dopo la bufera scatenatasi nelle ultime settimane. Senza l’argentino, e con Ilicic non ancora al meglio, saranno presumibilmente Malinovskyj e Pessina ad agire da trequartisti alle spalle di Duvan Zapata (in leggero vantaggio nelle ballottaggio con Muriel e Lammers).

Alle ore 20:45, invece, andranno in scena ben sei incontri in contemporanea per una serata all’insegna del gol. Lo strepitoso Verona di Juric, attualmente settimo in classifica, riceverà la Sampdoria di Ranieri al Bentegodi, mentre la nuova Fiorentina di Prandelli tenterà di riscattare il pessimo inizio di stagione contro il Sassuolo di De Zerbi. Primo storico match in Serie A allo stadio “Picco” per lo Spezia di Italiano che se la vedrà con il Bologna di Mihajlovic, reduce dalla disastrosa sconfitta casalinga contro la Roma di domenica. Al “Tardini” di Parma, invece, i ducali padroni di casa andranno a caccia dei tre punti contro l’ottimo Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Sempre alle ore 20:45 andrà in scena il secondo big match in programma per questa giornata: nella splendida cornice dello stadio Meazza, l‘Inter di Conte, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A, ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso. Qualche problema per i nerazzurri, dove destano preoccupazione le condizioni di Hakimi, Vidal e Sanchez. Difficile riuscire a vederli tutti e tre dal primo minuto, con Darmian, Gagliardini e Lautaro Martinez pronti a sostituirli. Per il resto la formazione dovrebbe essere sempre la stessa degli ultimi turni, con Romelu Lukaku confermatissimo a guidare l’attacco. Meno problemi per i partenopei invece che, oltre al lungodegente Osimhen, riescono ad avere tutti a disposizione per questa complicata trasferta. Solo conferme per quanto riguarda il reparto avanzato, dove i soliti Insigne e Lozano agiranno sulle fasce a supporto di Dries Mertens.

L’ultimo match in programma alle ore 20:45 di mercoledì, è quello tra il Genoa di Maran e la capolista Milan guidata da Stefano Pioli. Ancora problemi per i rossoneri, che nella sfortunata sfida casalinga contro il Parma di domenica hanno perso per infortunio anche Gabbia e Bennacer. Per questa giornata mister Pioli dovrà dunque affidarsi a Kalulu in difesa e Tonali in mediana. In avanti non è ancora pronto per il rientro Zlatan Ibrahimovic, che verrà sostituito ancora una volta da Ante Rebic. Sulla fascia destra Castillejo insidia Saelemaekers per una maglia da titolare, mentre a sinistra Hauge potrebbe partire dal 1′ minuto a discapito di Diaz e del recuperato Leao. Il terzetto alle spalle della punta verrà poi completato dal solito Calhanoglu, a caccia ancora del primo gol in questa Serie A dopo i due pali e la traversa colpiti nell’ultimo turno.

Il posticipo del giovedì

Questa 12° giornata di Serie A chiuderà i battenti, infine, nella serata di giovedì quando, allo stadio Olimpico, la straripante Roma di Fonseca riceverà il Torino di Giampaolo, a secco di vittorie in campionato da ben 40 giorni. Possibile leggero turnover per i giallorossi che potrebbero lanciare dal primo minuto Bruno Peres e Kumbulla al posto di Karsdorp e dello squalificato Cristante. In mediana confermati Lorenzo Pellegrini e Veretout, mentre in avanti ci sarà dal primo minuto Pedro che, dopo aver scontato il turno di squalifica, tornerà a comporre il terzetto offensivo con i soliti Mkhitaryan e Dzeko.

