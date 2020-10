1 minuto (tempo di lettura)

Novantasettesima pole position di Hamilton che, in Portogallo, con il doppio giro nell’ultimo tentativo strappa letteralmente la pole dalle mani del proprio compagno di squadra. Il cannibale inglese compie una vera e propria magia scrivendo così il suo nome tra i poleman del GP di Portogallo. Ottima prestazione della Ferrari che si piazza quarta e domani potrà dire la propria grazie al passo gare importante dimostrato venerdì. Appuntamento domani alle 14.10 per la gara.







Q1

Prima sessione di qualifica anomala visto che in molti hanno effettuato molti giri di riscaldamento prima di effettuare il giro buono. Cronometro fermato sull’1.16.828 da Hamilton che si mette a guidare il gruppo alla fine del primo run. Dietro di lui Max Verstappen e Bottas. In fondo al gruppo troviamo le Haas, Williams e Kimi Raikkonen. Nel secondo tentativo l’occhio è puntato ovviamente su Vettel quattordicesimo. Si migliorano tutti alla fine è Russell a fare il miracolo, riuscendo in extremis a portare la sua monoposto in Q2.

Esclusi: Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen e Magnussen.

Q2

La Ferrari ci prova e mette le gialle. Segno inequivocabile di un tentativo di crescita. Pneomatico giallo pure per le Mercedes mentre Verstappen è con gomma rossa.





Sicuri di passare il taglio ovviamente le Mercedes che si mettono a dettare il passo con Bottas che con il suo 1.16.466 guida la classifica inseguito dal 44. Poi Verstappen, Perez, le due McLaren. Ottavo Leclerc e 14esimo Vettel. Secondo run privo di emozioni perchè non migliora nessuno e il brivido più grande lo regala Ricciardo andando in testacoda sul finale.

Esclusi: Ocon, Stroll, Kvyat, Russell e Vettel.

Q3

Primo tentativo a favore di Bottas che stampa l’1.16.986 che gli vale la momentanea pole position, mentre il suo compagno si ferma sull’1.17.033. Dietro le Mercedes la lotta è apertissima con Verstappen che si mettte a un decimo dalla pole. Ottimo Leclerc quarto, poi Perez, Sainz, Albon, Norris Gasly e Ricciardo.

Secondo tentativo con gomma media per Hamilton e Bottas che cosi si marcano vicendevolmente. Pole Hamilton di 52 millesimi con gomma media, ma è il turno del finlandese che è chiamato a rispondere. Due decimi davanti al primo settore confermati poi nel secondo settore e con 1.16.754 si prende la prima posizione ma la gioia dura veramente poco perchè il suo compagno con 1.16.652 partirà in pole domani nel GP del Portogallo.

Antonio Maimone

