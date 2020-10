l governatore della Regione Sicilia , Nello Musumeci, ha firmato la nuova ordinanza (vedi link ) per limitare il diffondersi del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento sarà in vigore dae avrà validità fino al 13 novembre. Ecco, dunque, i punti salienti dell’ordinanza:

Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

Attività didattica

Per le sole scuole superiori è disposta da lunedì 26 ottobre la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza;