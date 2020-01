3 minuti (tempo di lettura)

La fine del calciomercato invernale è ormai alle porte. Nonostante ciò, possiamo aspettarci ancora tanti movimenti da parte delle squadre del nostro campionato. Come nella sessione estiva, è L’Inter la squadra più attiva del calciomercato di riparazione.







Marotta e Ausilio si stanno muovendo per rinforzare la rosa dei nerazzurri. Infatti, dopo che lo scambio Spinazzola–Politano è saltato per mancanza d’intesa con la Roma, i nerazzurri hanno già preso e ufficializzato Ashley Young e Victor Moses. L’inglese era in scadenza di contratto ed è giunto con un piccolo indennizzo, mentre il nigeriano è arrivato dal Fenerbache in prestito con diritto di riscatto. Ma le operazioni del club di Suning non sono finite: il grande colpo è Cristian Eriksen. Il centrocampista danese, al quale scadrà il contratto tra sei mesi, arriverà dal Tottenham per 20 milioni (18+2 di bonus). Il nuovo asso di mister Conte è arrivato nel capoluogo lombardo per visite e firma.

In uscita l’Inter saluta Lazaro, che si è già trasferito al Newcastle con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto a 23,5 milioni.

Da tenere d’occhio anche l’altra squadra di Milano. Maldini e Boban stanno pensando a tre uscite importanti: Piatek, Paquetà e Suso. Il brasiliano ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di Brescia e vuole andare via a causa dello scarso minutaggio che fin qui gli è stato accordato. Per lui, comunque, l’unica opzione concreta sembra essere quella che porta al Paris Saint Germain. Riguardo, invece, all’esterno spagnolo, le proposte più serie arrivano dal Sevilla. I rossoneri continuano a chiedere 25 milioni, mentre gli andalusi non vorrebbero offrire più di 20 milioni. Resta in stand-by la trattativa tra Ricardo Rodriguez e il Fenerbache (la federazione turca ha bloccato i conti del club giallonero, ma la situazione è in continua evoluzione). In entrata, il Milan pensa al diciottenne Fiorentino del Benfica per rinforzare il centrocampo. I rossoneri avrebbero offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 50 milioni. I rapporti tra i due club sono ottimi, considerando che il dirigente dei luisiani è l’ex Manuel Rui Costa, sebbene la situazione resti alquanto complessa.

La Roma corre ai ripari dopo il grave infortunio di Nicolò Zaniolo, il centrocampista italiano infortunatosi al crociato durante il big match contro la Juventus. I giallorossi hanno fatto un sondaggio per il prestito di Suso, tuttavia l’offerta non ha soddisfatto la società di Via Aldo Rossi.





Quindi l’indiziato numero è divenuto Carlos Perez, in forza al Barcellona. I catalani, dopo l’arrivo di mister Setien, hanno deciso di mettere il canterano in uscita. L’offerta della società capitolina è di 2 milioni per il prestito più 13 di riscatto obbligatorio. L’affare, da qui alla fine del calciomercato, sembra potersi definire, senza, peraltro, alcuna opzione di recompra a favore dei blaugrana.

Il calciomercato, come spesso accade, regala tante sorprese. Una di queste riguarda l’affare Kurtic – Genoa che avevamo annunciato nel precedente articolo. Il calciatore sloveno non si è trasferito nel capoluogo ligure, ma al Parma.

Il Napoli ha praticamente definito con l’Inter l’acquisto di Matteo Politano in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. L’italiano aveva inizialmente rifiutato l’offerta partenopea, ma adesso le parti sembrano molte più vicine. Nell’affare non rientrerà Fernando Llorente, a causa dell’infortunio più duraturo del previsto di Dries Mertens. Ecco perché Marotta è tornato con forza su Giroud. Trattativa che si farà solo se il Chelsea comprerà un’altra punta (Piatek potrebbe interessare a Frank Lampard).

Come previsto la Juventus non sta mettendo a segno nessun colpo importante, anche se Paratici sembra stia lavorando ad uno scambio con il PSG. I bianconeri darebbero De Sciglio per Kurzawa. Il calciatore francese ha una valutazione maggiore dell’italiano, ma sarebbe comunque destinato a lasciare i parigini a fine stagione.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha acquistato Barrow dall’Atalanta; il giovane attaccante ha già messo la sua firma con un gran gol nell’ultima vittoria dei rossoblu a Ferrara.

La Sampdoria ha definito la cessione di Murillo al Celta Vigo; ora il difensore colombiano verrà sostituto da Lorenzo Tonelli. Per quest’ultimo è un ritorno dato che ha vestito i colori blucerchiati in diverse stagioni. Anche il Genoa si sta muovendo per completare la squadra in vista della lotta salvezza. Preziosi avrebbe il “sì” di Masiello, pur essendoci ancora da trattare con l’Atalanta. Per il reparto difensivo della “Dea” – rafforzatosi con Mattia Caldara (su cui gravano, però, molte incognite) sarebbe, dopo quella di Kjaer, l’ennesima partenza.

Sotto osservazione anche la situazione di Andrea Petagna. La Spal non vorrebbe privarsi di uno dei suoi calciatori più forti e rappresentativi, ma Roma e Napoli sono decisamente intenzionate a “corteggiarlo”.

A meno di 86 ore dalla chiusura del calciomercato invernale, le squadre italiane non smettono di muoversi per rinforzare le proprie squadre. Aspettiamoci grandi emozioni.

