Dal 2 gennaio è iniziato il calciomercato invernale. Tale sessione di acquisti e cessioni, chiamata anche finestra di “riparazione”, per lo più è utilizzata dalle squadre che presentano lacune in rosa o che, in vista degli obiettivi nel frattempo maturati, devono rifinire l’organico. A dimostrazione di ciò, è difficile vedere in questo calciomercato colpi di grande spessore.







Così, ad essere più attivi sono i club che hanno avuto, fino a questo momento, più difficoltà nel campionato italiano. Da una parte il Milan, che, in tutto, ha segnato appena 16 gol in diciotto giornate (dato sconfortante se si considera che altrove il solo Immobile è già a 19 reti!), dall’altra il Napoli di Gattuso, che fatica a vincere e trovare equilibrio in campo.

I primi colpi di calciomercato:

Il primo “botto” di gennaio è stato il clamoroso ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese, a 38 anni, si è unito al club rossonero con un contratto di sei mesi, che potrà essere rinnovato per un altro anno in caso di raggiungimento di determinati traguardi individuali ( 7 gol). I rossoneri, inoltre, hanno intenzione di trovare un partner ideale per Alessio Romagnoli e a tal fine il profilo trattato sarebbe quello di Todibo. Il calciatore francese, in forza al Barcellona, accetterebbe un prestito secco, ma non vorrebbe lasciare definitivamente il club blaugrana. Sempre in orbita Milan, Maldini e Braida hanno incontrato gli agenti di Matteo Politano, l’esterno in uscita dall’Inter. Non solo acquisti. Si lavora anche a tante cessioni: Borini ha rescisso il contratto col Milan ed è ormai un calciatore dell’Hellas Verona; anche Pepe Reina sembra vicino all’addio con un ritorno in Premier League direzione Aston Villa.

Ma le trattative rossonere non sono finite, visto che sono insistenti le voci relative a due cessioni di spessore. Paquetà potrebbe andare al Paris Saint Germain, mentre Piatek è richiesto da squadre inglesi e tedesche. In particolare, per la punta polacca si registra un grande interesse da parte del Tottenham di Mourinho, il quale pare che, dopo l’infortunio di Harry Kane, sia pronto a offrire 30 milioni.

Il Napoli di Gennaro Gattuso non vive assolutamente un buon momento. Per rinforzare la rosa e riattivare l’entusiasmo dello spogliatoio azzurro, il presidente De Laurentis sta trattando diversi calciatori. Un acquisto già concluso è quello di Demme dal Lipsia. Il centrocampista arriva per 10 milioni più 2 di bonus (facilmente raggiungibili). Il mercato dei partenopei non finisce al centrocampo, zona in cui, fin qui, la squadra partenopea ha sofferto molto. È in arrivo, infatti, anche Lobokta. Il Celta Vigo pare aver detto di sì, ma prima di liberare definitivamente il giocatore danese deve trovare un sostituto.





Un altro colpo interessante lo sta mettendo a segno la Fiorentina. I viola hanno ormai raggiunto l’accordo col Wolverhampton per il ritorno in Italia di Patrick Cutrone. 3 milioni di prestito oneroso più 17 per il riscatto obbligatorio: è quanto prenderanno i foxes per questa cessione. A sfoltire la rosa per fare posto al bomber ex Milan sarà Pedro, il quale, in viola, non ha praticamente mai avuto occasioni per mettersi in mostra. Anche per la punta verdeoro si parla di un ritorno in patria (questa volta con la casacca del Flamengo).

Altri acquisti da segnalare sono quelli fatti dal Genoa. Il Grifone ha acquistato Kurtic dalla Spal e Mattia Destro dal Bologna. Per l’attaccante italiano è la seconda avventura in rossoblù.

Non molte, infine, sono le operazioni fatte dalle squadre che occupano la parte più nobile della classifica, anche se esse non disdegnano di andare alla ricerca di eventuali occasioni.

Nonostante il grande campionato giocato, Marotta vuole allungare la coperta, dimostratasi fin qui troppo corta, di questa Inter. L’obiettivo numero uno dei nerazzurri è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno avrebbe già accettato l’offerta dei nerazzurri, ma portarlo via da Barcellona già in questa finestra di mercato appare impresa difficile. Un altro obiettivo per il centrocampo è Eriksen. Il centrocampista danese va in scadenza a giugno e per cederlo subito il Tottenham chiede almeno 25 milioni. Nelle prossime ore sono attesi a Milano gli agenti del fantasista degli Spurs per verificare la fattibilità dell’operazione. Rimbalza un altro nome dalla Premier League, ossia quello di Ashley Young. Anche l’esterno inglese va in scadenza a giugno, così che pure per lui il trasferimento in questa sessione di calciomercato appare operazione alquanto complessa.

Apparentemente “piatto” sembra il mercato della Juventus, sebbene i bianconeri “sottotraccia” abbiano già messo a segno un’importante operazione. Paratici, infatti, ha battuto tutti sul tempo acquistando il giovanissimo Kulusevsky a 35 milioni più 10 di bonus. Soldi che arriveranno nelle casse dell’Atalanta, anche se il classe 2000 resterà per sei mesi ancora al Parma.

La società di Agnelli ha poi piazzato due calciatori in uscita: Mario Mandzukic e Han. Entrambi i calciatori andranno a

giocare a Dubai nell’Al-Duhail.

Per la “signora” non dovrebbero registrarsi altre operazioni in entrata, anche se il sogno Pogba rimane sempre vivo. Operazione per il francese più per il mercato estivo che il calciomercato invernale.

L’Atalanta ha preso Caldara dal Milan con la formula (che tanto fa discutere) del prestito biennale più diritto di riscatto. In cambio, i nerazzurri dovrebbero cedere ai rossoneri Kjaer in prestito secco per sei mesi. Operazioni che restano comunque non direttamente connesse.

La Roma sta cercando un’alternativa a Dzeko. Sono tante le partite giocate dall’attaccante bosniaco in questa stagione ed ecco perché Fonseca & co. hanno chiesto alla Spal Andrea Petagna.

Per il 31 gennaio è prevista la chiusura del calciomercato invernale.

Toti Pulvirenti

