Spostiamoci fuori dal centro città, andiamo verso la zona della Perriera per andare a scoprire quella che è stata la Chiesa di Santa Maria della Raccomandata.







La chiesa risale agli inizi del XIII secolo, dove nel 1220 vi furono ospitati i Padri Carmelitani, in attesa che venissero ultimati i lavori per il loro convento annesso alla Chiesa del Carmine.

Il 19 gennaio del 1593 il vescovo Francesco Pozzo assegnò la chiesa e le stanze adiacenti ai Padri eremiti Agostiniani perché vi fondassero il loro convento; mentre successivamente il complesso ospitò alcune religiose francescane laiche.

In epoca recente l’edificio, divenuto proprietà privata, è rimasto in stato di abbandono, fino a che il Comune non ne ha fatto un Centro Culturale Turistico.





Internamente la chiesa ospitava quattro altari laterali, oltre a quello maggiore su cui era venerato il quadro della Madonna della Raccomandata. Un elemento stilistico arabo-normanno è costituito dall’abside cilindrica, coronata da leggera cornice, simile a quella di San Nicolò la Latina e della Chiesa Madre.

Dal punto di vista architettonico l’edificio mostra chiaramente le vestigia stilistiche di un monumento normanno con la chiesa a navata unica, il tetto a capanna e la classica finestra circolare degli edifici dell’XI/XII secolo.

Un’altra meravigliosa opera d’arte da ammirare e da scoprire.

Alla prossima.

Letizia Bilella

Fonte foto: L’AltraSciacca

