Siamo finalmente arrivati al giro di boa, con la Serie A 2019-20 che si guarda indietro dopo aver concluso il girone di andata e ripartire per un ritorno davvero on fire con tante squadre a lottare per gli obiettivi più importanti della stagione. Se Juventus e Inter sono impegnate a sgomitare in cima alla classifica, con la prima ufficialmente campione d’inverno, sono varie invece le altre realtà che hanno stupito in questo inizio di stagione, specialmente in modo positivo. Per quanto riguarda le squadre che meglio stanno facendo rispetto ai pronostici di inizio stagione, viene logico pensare che la compagine in grado di effettuare i migliori risultati sia la Lazio di Simone Inzaghi, attualmente terza in classifica a soltanto sei punti dalla Juve e 4 dall’Inter ma con una partita in meno da giocare. La squadra biancoazzurra, da poco laureatasi supercampione d’Italia dopo aver sconfitto per 3 a 1 proprio i bianconeri a Doha, è senza dubbio la realtà più divertente del calcio nostrano in questo momento. I romani, partiti in sordina ad inizio anno e senza troppi favori da parte degli esperti, hanno invece sorpreso tutti con una serie di risultati positivi dovuti a un rendimento impressionante. Imbattuta dal 25 settembre scorso, quando fu sconfitta per 1 a 0 a Milano contro l’Inter, la Lazio è un’autentica macchina da goal, come dimostrano le 41 reti messe a segno in campionato e che la rendono la seconda potenza offensiva del torneo dietro l’Atalanta a quota 49. Senza dimenticare che contro il Napoli la squadra di Inzaghi ha centrato l’incredibile record personale di 10 vittorie consecutive.







Nonostante sia sempre la Juventus la grande candidata alla vittoria dello Scudetto per quello che possiamo evincere dalle migliori scommesse sul torneo di Serie A disponibili in questo momento, la Lazio proverà a dar fastidio ai torinesi, impegnati per ora in una corsa a due con l’Inter, l’altra grande favorita al trionfo nel lungo periodo. La Lazio non è però l’unica grande rivelazione di quest’edizione di Serie A: la già citata Atalanta sta infatti vivendo una stagione impressionante per quanto riguarda la continuità di risultati e il suo attuale quarto posto è frutto di un bel gioco e di una grandissima concretezza in attacco. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League con assoluto merito, la squadra allenata da Gianpiero Gasperini si candida anche come concorrente diretta della Roma per qualificarsi alla prossima edizione della grande competizione continentale. I nerazzurri dispongono di un tridente concreto e bello a vedersi, con Luis Muriel, Alejandro Gomez e Josip Ilicic che ormai seminano il panico in ogni campo d’Italia. 49 reti non si segnano senza meriti e Zapata con il suo ritorno potrebbe dare fiato ai 3 già citati, oltre che riabituare i tifosi bergamaschi ai tanti goal fatti siglare lo scorso anno.





Dietro l’Atalanta si piazza il Cagliari, per il momento sesto in classifica con 29 punti ottenuti. La società isolana, capace di vincere in trasferta in uno stadio come il San Paolo di Napoli, sta raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro di un tecnico come Rolando Maran, che ha fatto leva su un centrocampo di guerrieri come Radja Nainggolan e Nahitan Nandez, arrivati in estate rispettivamente dall’Inter e dal Boca Juniors. I Rossoblù hanno sofferto non poco durante le prime due partite del 2020, giocate però contro le migliori squadre d’Italia al momento: le già citate Juventus e Lazio



Bene la Roma, che dopo il brutto infortunio di Ieri dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo, grande protagonista delle trame giallorosse. Nonostante una squadra forse non all’altezza, Fonseca sta facendo vedere di che pasta è fatto, mostrando una precisa identità tattica al difficile tifo romanista, che a parte le ultime due sconfitte rimediate contro le torinesi, ha di che essere soddisfatto in vista della volata al quarto posto. Male, anzi malissimo il Napoli: la bomba nello spogliatoio che ha mandato via Ancelotti sembra aver avuto un peso enorme sulla stagione 2019/2020 e Gattuso sembra poter fare poco con il centrocampo a disposizione. Fin qui è un undicesimo posto davvero scialbo viste le attese, al pari del deludente Milan che da decimo cercherà di risalire grazie al “nuovo” arrivato, si fa per dire, Ibrahimovic.

Con ancora molte settimane di campionato da giocare, le grandi rivelazioni di quest’edizione del campionato italiano sono pronte a dimostrare il loro valore anche nel 2020.

Francesco Mascali

