Meno di un minuto (tempo di lettura)

Le applicazioni di reti geosociali (GNA) sono metodi relativamente nuovi attraverso i quali gli individui possono trovare partner per incontri sessuali. Vi è stata una scarsità di ricerche sulle associazioni tra l’uso di queste piattaforme e le misure di salute mentale e disturbo del comportamento sessuale compulsivo (CSBD).







Questo studio ha utilizzato i dati di un ampio campione basato sul Web non mirato (N = 4.203), esaminando i dati demografici associati all’uso di GNA. Utilizzando la regressione logistica multivariabile, adattando le differenze demografiche tra utenti e non utenti, glispecialisti hanno esaminato le associazioni tra uso di GNA, ansia e CSBD.

I risultati ci dicono che l’utilizzatore di queste piattaforme spesso può soffrire di ansia generalizzata e comportamento ipersessuale. La percentuale di partecipanti che ha riferito di aver usato GNA era del 12,3%. Coloro che hanno riferito di utilizzare le applicazioni rispetto a quelli che non lo hanno fatto hanno maggiori probabilità di essere giovani, maschi e non eterosessuali.





Dopo l’aggiustamento per le variabili demografiche, l’uso di GNA è stato associato a CSBD (odds ratio corretto = 1,62, intervallo di confidenza al 95%: 1,09–2,37, P = .015) ma non ansia. Questo studio è un’incursione iniziale nelle relazioni tra GNA e salute mentale, stabilendo una relazione tra l’uso di GNA e CSBD. Sono necessarie ricerche future per comprendere meglio le relazioni tra uso di GNA, psicopatologia e CSBD. L’uso di GNA può rappresentare una piattaforma importante attraverso la quale si manifesta CSBD.

Dr Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.